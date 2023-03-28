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3 часа назад

"Мосфильм" перечислил самые популярные военные фильмы

Мира Маркина

"Мосфильм" составил список фильмов, которые чаще всего смотрят на YouTube-канале киноконцерна. В топе рейтинга "Освобождение", "Белый тигр", "Звезда" и "Они сражались за родину". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мосфильм" перечислил самые популярные военные фильмы
Фото: Кадр из фильма "Освобождение: Прорыв"Кадр из фильма "Освобождение: Прорыв"

Второе место занял "Белый тигр" с английскими субтитрами, его посмотрели 17 миллионов раз. Режиссер киноленты 2012 года — Карен Шахнахаров.

Второе место занял "Белый тигр" с английскими субтитрами у него 17 миллионов просмотров. Режиссер киноленты 2012 года — Карен Шахнахаров.

На третьей строчке фильм "Звезда" с 13,8 миллиона просмотров. Режиссер Николай Лебедев экранизировал одноименную повесть Эммануила Казакевича. Герои фильма — солдаты Красной армии, которые в 1944 году выходят на западную границу СССР. "Звезда" — позывной группы советских разведчиков, которые работают в тылу врага.

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13,4 миллиона раз пользователи YouTube посмотрели драму "Дорога на Берлин". Это фильм Сергея Попова на основе повести Эммануила Казакевича "Двое в степи" и военных дневников Константина Симонова. Главные герои фильма — молодые выходцы из разных союзных республик. Они различаются характером и взглядами, но их связывает общая цель.

Пятую строчку занял советский фильм "Они сражались за родину", у него более 10 миллионов просмотров. Больше миллиона раз включали картины "Иди и смотри" и "Восхождение".

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