Названа «самая сильная женщина советского кинематографа»

«Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос среди российских телезрителей, чтобы выяснить, кого из советских актрис они считают «самой сильной женщиной». В финальный рейтинг вошли три звезды. Результаты опроса опубликовали в ТАСС.

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Вопросы затрагивали не только роли актрис, но и их личностные качества. Так, по мнению россиян (55%), Нонна Мордюкова достойна звания «самой сильной женщины советского кинематографа». Многих зрителей впечатлили ее роли в самых разных картинах – «Молодой гвардии», «Председателе», «Родне», «Они сражались за Родину».

Вторую строчку рейтинга заняла Фаина Раневская. Ей отдали предпочтение 45% респондентов. Россияне полюбили актрису не только за работу в кино, но и за ее острый язык. Многие высказывания артистки стали афоризмами.

На третьем месте оказалась Инна Чурикова. За нее проголосовали 32% участников опроса. Особенно зрителей впечатляет то, как артистка органично играла и комедийные, и драматические роли.

Четвертое место отдали Алисе Фрейндлих (30%), а пятое – Людмиле Гурченко (29%).

Всего в опросе приняли участие 1590 человек.