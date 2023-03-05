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2 часа назад

Нонна Мордюкова, по мнению россиян, «самая сильная женщина советского кинематографа»

Мира Маркина

«Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос среди российских телезрителей, чтобы выяснить, кого из советских актрис они считают «самой сильной женщиной». В финальный рейтинг вошли три звезды. Результаты опроса опубликовали в ТАСС.

Названа «самая сильная женщина советского кинематографа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопросы затрагивали не только роли актрис, но и их личностные качества. Так, по мнению россиян (55%), Нонна Мордюкова достойна звания «самой сильной женщины советского кинематографа». Многих зрителей впечатлили ее роли в самых разных картинах – «Молодой гвардии», «Председателе», «Родне», «Они сражались за Родину».

Вторую строчку рейтинга заняла Фаина Раневская. Ей отдали предпочтение 45% респондентов. Россияне полюбили актрису не только за работу в кино, но и за ее острый язык. Многие высказывания артистки стали афоризмами.

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На третьем месте оказалась Инна Чурикова. За нее проголосовали 32% участников опроса. Особенно зрителей впечатляет то, как артистка органично играла и комедийные, и драматические роли.

Четвертое место отдали Алисе Фрейндлих (30%), а пятое – Людмиле Гурченко (29%).

Всего в опросе приняли участие 1590 человек.

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