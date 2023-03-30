Режиссер Квентин Тарантино отреагировал на сообщения о том, что он закончил сценарий для фильма, который станет последним в его карьере. Он подтвердил появившуюся в Сети информацию, пишет AFP.

Режиссер отметил, что планирует снимать свой заключительный проект осенью. Он сказал об этом, когда был на презентации книги Тьерри Фремо — директора Каннского кинофестиваля.

Называться картина будет "Кинокритик". Тарантино сказал, что в фильме речь будет идти не о представительнице этой профессии Полин Кейл и вообще сюжет не связан с конкретным человеком. Действие будет происходить в конце 0-х годов XX века в Лос-Анджелесе.

Тарантино планировал за свою карьеру создать не больше 10 фильмов. Сейчас, если принять, что две части "Убить Билла" — один проект, режиссеру принадлежат девять картин.