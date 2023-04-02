Культовые фильмы, которые разрушили актерам жизнь

Ставшие популярными на весь мир фильмы не только приносят славу сыгравшим в них актерам, но иногда и разрушают им жизни. За роль в каких картинах звезды кинематографа заплатили слишком много? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт" Кадр из фильма "Основной инстинкт"

"Последнее танго в Париже"

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Французская актриса Мария Шнайдер снялась в фильме Бернардо Бертолуччи в 19 лет. Съемки дались юной девушке непросто. В 2013 году Бертолуччи в одном из интервью признался, что сцена изнасилования не была согласована со Шнайдер. Вместе с актером Марлоном Брандо, который сыграл главную роль, они придумали использовать в качестве лубриканта масло, но не предупредили об этом актрису. Она знала о запланированном только в общих чертах. По словам режиссера, так он хотел добиться от Шнайдер естественной реакции, ощущения "ярости и унижения".

Сцена не была реальной, однако актриса признавалась что чувствовала по-настоящему себя униженной, плакала и злилась на произошедшее. После выхода фильма Шнайдер не общалась с Бертолуччи из-за сильной ненависти к нему, а с премьеры девушка сбежала. Актриса приходилось терпеть издевательства от окружающих, даже официанты насмехались на дней, предлагая сливочное масло. В итоге это поспособствовала тому, что Шнайдер увлеклась алкоголем и запрещенными веществами.

Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

"Звездные войны"

Актер Ахмед Бест озвучивал Джа Джа Бинкса в "Звездных воинах", после чего на него набросились с резкой критикой. Нелестные высказывания СМИ и ненависть фанатов фильма привели к тому, что у артиста началась депрессия. Он даже попытался покончить с собой. По словам актера, это до сих пор влияет на его жизнь и карьеру.

Кадр из фильма "Звездные войны"

"Основной инстинкт"

Не так давно Шэрон Стоун, исполнившая свою знаменитую роль в "Основном инстинкте", рассказала, что работа стоила ей опеки над сыном. В 2000-х актриса и ее бывший супруг Фил Бронштейн усыновили ребенка, а через три года мужчина подал на развод. Суд принял решение оставить мальчика с отцом, так как его мать снялась в "фильме для взрослых".

"Система сочла меня плохой матерью только потому, что я снялась в этой картине. Сейчас люди ходят абсолютно голыми в сериалах, которые показывают по телевизору. Мою наготу можно было видеть шестнадцатую долю секунды", — поделилась Шэрон Стоун.