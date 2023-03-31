Почему сцены с Наоми Харрис в «Лунном свете» сняли за 72 часа

Свой фильм о непростой судьбе темнокожего мальчика, родившегося и живущего в Майами, которому приходится учиться принимать себя и выбирать свой путь, режиссер Барри Дженкинс сумел снять всего за 25 дней.

Фото: Кадр из фильма «Лунный свет» Кадр из фильма «Лунный свет»

А на работу с актрисой Наоми Харрис, играющей одну из главных женских ролей, умудрился потратить и вовсе всего 72 часа.

О том, почему на съемки актрисы выделили так мало времени, читайте в материале «Рамблера».

Оказывается, это была вынужденная мера. Дело в том, что у актрисы были проблемы с визой, поэтому на съемочной площадке она могла остаться не более, чем на трое суток. За это время было необходимо снять все эпизоды с участием Харрис.