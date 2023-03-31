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1 час назад

Кадр дня: почему сцены с Наоми Харрис в «Лунном свете» сняли за 72 часа

Мария Кимакович

Свой фильм о непростой судьбе темнокожего мальчика, родившегося и живущего в Майами, которому приходится учиться принимать себя и выбирать свой путь, режиссер Барри Дженкинс сумел снять всего за 25 дней.

Почему сцены с Наоми Харрис в «Лунном свете» сняли за 72 часа
Фото: Кадр из фильма «Лунный свет»Кадр из фильма «Лунный свет»

А на работу с актрисой Наоми Харрис, играющей одну из главных женских ролей, умудрился потратить и вовсе всего 72 часа.

О том, почему на съемки актрисы выделили так мало времени, читайте в материале «Рамблера».

Кадр из фильма "Лунный свет"

Оказывается, это была вынужденная мера. Дело в том, что у актрисы были проблемы с визой, поэтому на съемочной площадке она могла остаться не более, чем на трое суток. За это время было необходимо снять все эпизоды с участием Харрис.

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К счастью, сделать это удалось. Невзирая на отсутствие репетиций, Наоми сыграла свою героиню Полу настолько искренне, что получила за эту роль номинацию на «Оскар».

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