5 новых фильмов, которые вы могли случайно пропустить

Находитесь в поисках того самого фильма, но никак не можете определиться с выбором?
«Рамблер» собрал топ новых картин, которые могли не попасть в ваше поле зрения. И зря.
Суперагент британской разведки Орсон Форчун наслаждался заслуженным отпуском, когда родине срочно понадобились его услуги. Из секретной лаборатории похищено смертельное оружие, поэтому собрав команду из лучших оперативников, Орсон выходит на посредника в готовящейся сделке продажи — миллиардера и большого поклонника знаменитостей Грэга Симмондса. Чтобы подобраться к нему, Форчун решает использовать известного голливудского актера Дэнни Франческо. В главных ролях экшен-комедии Гая Ричи снялись Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Хью Грант и Джош Хартнетт.
Нью-Йорк. Питер переживает напряженный период отношений с новой возлюбленной Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется его бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Тот встревожен, отстранен и зол, он месяцами прогуливает школу. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну, но тяжесть состояния парня таит в себе опасность для всей семьи. В главных ролях снялись Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс.
Дарси и Том предвкушают свадьбу на острове. До церемонии молодожены всерьез ругаются и оказываются на грани разрыва. Приезд бывшего невесты, неудобное свадебное платье, сомнения друг в друге — все это оказывается ерундой перед грядущей настоящей катастрофой. Праздник берут под контроль пираты: гости в заложниках, а Дарси и Тому, прикованным друг к другу наручниками, необходимо забыть разногласия и спасти всех близких. В главных ролях снялись Дженнифер Лопес и Джош Дюамель.
Марио работает в бюро находок. Нередко он засиживается допоздна, а вернувшись домой, коротает вечер за просмотром детективных документалок. Однако мужчина не ожидал, что однажды сам попадет в настоящее расследование. На дне реки находят подозрительный чемодан, который привозят в бюро. Открыв его, Марио обнаруживает скелет младенца. Вызванная полиция не собирается открывать дело, считая, что погибшего ребенка родила нелегальная мигрантка. Но Марио, знающий толк в вещах, убежден: дорогой иностранный чемодан попал в реку неслучайно...
Пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают местные повстанцы, которые хотят захватить пассажиров в заложники. Броуди должен любой ценой защитить людей, пока не прибудет помощь. В главных ролях снялись Джерард Батлер и Майк Колтер.