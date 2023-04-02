5 новых фильмов, которые вы могли случайно пропустить

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Фото: Кадр из фильма "Операция «Фортуна»" Кадр из фильма "Операция «Фортуна»"

«Рамблер» собрал топ новых картин, которые могли не попасть в ваше поле зрения. И зря.

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«Операция «Фортуна» (2022)

Суперагент британской разведки Орсон Форчун наслаждался заслуженным отпуском, когда родине срочно понадобились его услуги. Из секретной лаборатории похищено смертельное оружие, поэтому собрав команду из лучших оперативников, Орсон выходит на посредника в готовящейся сделке продажи — миллиардера и большого поклонника знаменитостей Грэга Симмондса. Чтобы подобраться к нему, Форчун решает использовать известного голливудского актера Дэнни Франческо. В главных ролях экшен-комедии Гая Ричи снялись Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Хью Грант и Джош Хартнетт.

Кадр из фильма "Операция «Фортуна»"

«Сын» (2022)

Нью-Йорк. Питер переживает напряженный период отношений с новой возлюбленной Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется его бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Тот встревожен, отстранен и зол, он месяцами прогуливает школу. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну, но тяжесть состояния парня таит в себе опасность для всей семьи. В главных ролях снялись Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс.

Кадр из фильма "Сын"

«Моя пиратская свадьба» (2022)

Дарси и Том предвкушают свадьбу на острове. До церемонии молодожены всерьез ругаются и оказываются на грани разрыва. Приезд бывшего невесты, неудобное свадебное платье, сомнения друг в друге — все это оказывается ерундой перед грядущей настоящей катастрофой. Праздник берут под контроль пираты: гости в заложниках, а Дарси и Тому, прикованным друг к другу наручниками, необходимо забыть разногласия и спасти всех близких. В главных ролях снялись Дженнифер Лопес и Джош Дюамель.

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

«Хранитель тайн» (2022)

Марио работает в бюро находок. Нередко он засиживается допоздна, а вернувшись домой, коротает вечер за просмотром детективных документалок. Однако мужчина не ожидал, что однажды сам попадет в настоящее расследование. На дне реки находят подозрительный чемодан, который привозят в бюро. Открыв его, Марио обнаруживает скелет младенца. Вызванная полиция не собирается открывать дело, считая, что погибшего ребенка родила нелегальная мигрантка. Но Марио, знающий толк в вещах, убежден: дорогой иностранный чемодан попал в реку неслучайно...

Кадр из фильма "Хранитель тайн"

«Крушение» (2023)

Пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают местные повстанцы, которые хотят захватить пассажиров в заложники. Броуди должен любой ценой защитить людей, пока не прибудет помощь. В главных ролях снялись Джерард Батлер и Майк Колтер.