Как в снятый при Сталине фильм попала эротическая сцена

Эротические сцены в советском кино явление не просто редкое, а совершенно немыслимое до определенного момента. И каждый раз такие фильмы становились сенсацией. Тем удивительнее знать, что первый фильм с обнаженной актрисой был снят в 1930 году.

Фото: Кадр из фильма "Земля" Кадр из фильма "Земля"

"Рамблер" рассказывает, как в фильме "Земля" режиссера Александра Довженко появилась сцена с обнаженкой и что стало с картиной.

Фильм с самого начала не был рассчитан на широкую аудиторию, и цензура его пропустила. Тем более что тема фильма была политически верная - борьба крестьян против кулаков и создание первых колхозов.

Скандал разразился, когда фильм вышел-таки на широкий экран. Некоторых зрителей возмутили две сцены - как крестьяне заправляют трактор мочой и как героиня в панике мечется по дому, узнав о смерти мужа. На мгновение камера выхватила обнаженное тело актрисы Елены Максимовой.

После этого фильм разнесли в центральных газетах, особенно отличился известный поэт Демьян Бедный, написавший целый фельетон об этом. В итоге фильм запретили, а Довженко признавался, что постарел за несколько дней и даже думал о смерти.

Позже фильм все же выпустили в прокат, но пикантные сцены вырезали. Правда лента у зрителей большой популярностью не пользовалась.

В 1932 году "Земля" Довженко попала в конкурсную программу международного Венецианского кинофестиваля, а в 1958 году фильм вошел в список лучших в истории кино, заняв десятое место из двенадцати.