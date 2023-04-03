5 комедий с Эдди Мерфи, которые спасут неудачный вечер

Один из самых популярных актеров-комиков 1980-1990-х годов Эдди Мерфи отмечает день рождения — третьего апреля ему исполняется 62 года.

Фото: Кадр из фильма "Тысяча слов" Кадр из фильма "Тысяча слов"

В честь праздника «Рамблер» собрал топ комедий с участием звезды, которые спасут даже самый унылый понедельник.

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«Как украсть небоскреб» (2011)

Джошу Ковачу не повезло – его обманул злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело остается за малым – пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов долларов.

«Тысяча слов» (2009)

Книжный агент Джек Макколл может уговорить любого, он умеет так болтать, как другим и не снилось. Но однажды герой сталкивается с доктором Синджу. И вместо того, чтобы убедить его подписать контракт, становится обладателем Дерева Бодхи на своем газоне. С каждым сказанным словом листья падают со священного дерева, и мистер Макколл знает, что ему осталось сказать только 1000 слов, а когда упадет последний лист — он умрет.

«Шоу начинается» (2002)

Действие разворачивается вокруг Митча Престона, детектива департамента полиции Лос-Анджелеса, и Трея Селларза, занимающего должность патрульного офицера. Митч и Трей — полные противоположности друг друга, но один единственный случай свел их вместе и поменял их жизнь. Как-то ночью Трей невольно срывает тайную операцию Митча, а через несколько мгновений они оказываются под вспышками фотокамер журналистов. Для детектива — это ад на земле, а для офицера — мечта, ставшая реальностью.

«Пожизненно» (1999)

Нью-Йорк, 1932 год. По роковому стечению обстоятельств мелкий воришка Рэй и банковский служащий Клод не угодили местному боссу мафии и влипли в большие неприятности. Чтобы реабилитироваться перед разгневанным бандитом, приятели согласились перегнать набитый спиртным грузовик из штата Миссисипи в Нью-Йорк. Но по дороге их арестовали, незаконно обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению в местной колонии строгого режима.

Теперь товарищам по несчастью предстоит провести свою жизнь в компании уголовников, не потеряв при этом надежду совершить побег и отомстить обидчикам...

Кадр из фильма "Пожизненно"

«Поездка в Америку» (1988)