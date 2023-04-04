5 испанских фильмов, которые стоит посмотреть каждому

Настоящие киноманы не ограничиваются лишь голливудскими картинами. Тем более, что фильмы европейских режиссеров подчас бывают куда оригинальнее.
В частности, стоит присмотреться к испанским кинолентам –многие из них смогут вас удивить.
Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".
Однажды богатый красавец Сезар решает увести девушку у своего лучшего друга. В наказание за подлость судьба делает его лицо безобразным. Но порой он снова выглядит так, как раньше. Что это – злой рок или безумство?
Когда молодого бизнесмена Андриана начинают обвинять в убийстве любовницы, за его дело берется адвокат Вирджиния Гудман. Героиня приходит домой к подзащитному, который находится под домашним арестом, чтобы выстроить грамотную стратегию. Но она еще не подозревает, чем обернется запутанное дело.
Фантастический триллер повествует историю Горена, который стал участником опасного эксперимента. Его помещают в полупустую комнату с отверстиями в полу и потолке. На каждом уровне здесь находится лишь два человека, но сколько уровней всего – неизвестно.
Миллиардер решает вписать свое имя в историю и снять лучший фильм из лучших. В основу сценария ляжет книга Нобелевского лауреата, а главные роли исполнят знаменитые актеры. Но что из этого выйдет?
Благополучную жизнь фермерской семьи в Каталонии нарушает смерть владельца поместья. Наследник почившего решает продать землю и уничтожить персиковый сад.