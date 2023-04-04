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3 часа назад

5 испанских фильмов, которые стоит посмотреть каждому

Мира Маркина

Настоящие киноманы не ограничиваются лишь голливудскими картинами. Тем более, что фильмы европейских режиссеров подчас бывают куда оригинальнее.

5 испанских фильмов, которые стоит посмотреть каждому
Фото: Кадр из фильма "Открой глаза"Кадр из фильма "Открой глаза"

В частности, стоит присмотреться к испанским кинолентам –многие из них смогут вас удивить.

Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

"Открой глаза", 1997

Кадр из фильма "Открой глаза"

Однажды богатый красавец Сезар решает увести девушку у своего лучшего друга. В наказание за подлость судьба делает его лицо безобразным. Но порой он снова выглядит так, как раньше. Что это – злой рок или безумство?

"Невидимый гость", 2016

Кадр из фильма "Невидимый гость"

Когда молодого бизнесмена Андриана начинают обвинять в убийстве любовницы, за его дело берется адвокат Вирджиния Гудман. Героиня приходит домой к подзащитному, который находится под домашним арестом, чтобы выстроить грамотную стратегию. Но она еще не подозревает, чем обернется запутанное дело.

"Платформа", 2019

Кадр из фильма "Платформа"

Фантастический триллер повествует историю Горена, который стал участником опасного эксперимента. Его помещают в полупустую комнату с отверстиями в полу и потолке. На каждом уровне здесь находится лишь два человека, но сколько уровней всего – неизвестно.

"Главная роль", 2021

Кадр из фильма "Главная роль"

Миллиардер решает вписать свое имя в историю и снять лучший фильм из лучших. В основу сценария ляжет книга Нобелевского лауреата, а главные роли исполнят знаменитые актеры. Но что из этого выйдет?

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"Земля Алькаррас", 2022

Кадр из фильма "Земля Алькаррас"

Благополучную жизнь фермерской семьи в Каталонии нарушает смерть владельца поместья. Наследник почившего решает продать землю и уничтожить персиковый сад.

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