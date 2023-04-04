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2 часа назад

Лучшие фильмы Андрея Тарковского

Мария Каткова

Советский режиссер Андрей Тарковский оказал огромное влияние на мировой кинематограф. Он создал целую историю о человеке и о его переживаниях, преследующих его на протяжении жизни. Современники были в восторге от его работ и некоторые из них до сих пор остаются актуальными.

Лучшие фильмы Андрея Тарковского
Фото: Кадр из фильма "Солярис"Кадр из фильма "Солярис"

Легендарный режиссер родился 4 апреля 1932 года. В честь дня памяти “Рамблер” вспоминает его работы, которые трогают до глубины души.

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“Андрей Рублев” (1966)

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Картина состоит из двух частей и описывает жизнь известного иконописца Андрея Рублева. По сюжету главный герой пытается найти себя и наладить коммуникацию с миром и другими людьми. На протяжении своего пути он сталкивается с определенными сложностями, из которых формируется сюжет.

Тарковский создал революцию в кинематографе. Он был первым, кто под другим углом посмотрел на религиозную средневековую историю Руси. До сих пор фильм считается одной из главных работ режиссера и входит в списки лучших проектов кинематографа.

“Солярис” (1972)

Картина была снята по мотивам одноименного романа польского писателя Станислава Лема. Здесь режиссер продолжает исследовать человеческий гуманизм и работу подсознания. Сюжет крутится вокруг таинственной планеты Солярис, которую земляне хотят колонизировать. У ученых есть подозрения о том, что океан на новой планете может управлять людьми, пробуждая в них совесть и страдания за поступки прошлых лет.

Несмотря на то, что критики в целом положительно оценили картину, сам автор задумки Станислав Лем раскритиковал Тарковского и его работу. Он сравнил фильм с “Преступлением и наказанием” и заявил, что конечная картина выразила совсем другую мысль о том, что на Земле хорошо, а в остальном космосе плохо.

“Зеркало” (1974)

Кадр из фильма "Зеркало"

Это — автобиографический фильм Андрея Тарковского. В нем зритель слышит и знает имя главного героя, но не видит его. Картина показывает нам то, что герой видит своими глазами. Это и воспоминания о детстве, и о его семье, а потом — о его личных отношениях.

Режиссер Андрей Тарковский: биография, факты о жизни, фильмы

Фильм получил признание гораздо позже, так как в прокат вышел в ограниченном количестве из-за политического контекста. Уже после “Зеркало” стали считать вершиной творчества режиссера.

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