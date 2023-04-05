5 лучших датских фильмов последних лет

Датские фильмы регулярно становятся лауреатами "Оскара", а также собирают и другие престижные премии по всему миру. Достойные картины здесь есть в любых жанрах: и в триллерах, и в комедиях.

© Кадр из фильма "Второй шанс"

Если вы еще не знакомы с кинематографом Дании, самое время это исправить.

Подробнее о лучших датских картинах последних лет – в материале "Рамблера".

"Второй шанс", 2014

В семье полицеского происходит трагедия: умирает его новорожденный ребенок. Герой решается на отчаянный шаг – подменить младенца. Он крадет ребенка у семьи наркоманов, уверенный в том, что никто не заметит подмену.

"Настанет день", 2016

Кадр из фильма "Настанет день"

Действие драмы разворачивается в 1967 году. Маленький Эльмар мечтает стать астронавтом, но уже в детстве жизнь сталкивает его с тяжелыми препятствиями на пути. После болезни матери опекунский совет отправляет героя и его брата в жестокий интернат.

"Виновный", 2017

Однажды оператор службы спасения Джо Бэйлор принимает звонок. На том конце провода женщина находится на грани жизни и смерти, и теперь Бэйлору нужно сделать все, чтобы помочь ей выжить.

"Еще по одной", 2020

Кадр из фильма "Еще по одной"

Друзья-учителя собираются в ресторане, чтобы отпраздновать 40-летие одного из них. В ходе разговора приятели решают проверить теорию, согласно которой с самого рождения человек страдает от нехватки спиртного в крови. Если верить теории, чтобы быть счастливыми, людям всегда нужно быть немного нетрезвыми. Учителя бросают себе и друг другу вызов.

"Рыцари справедливости", 2020

Кадр из фильма "Рыцари справедливости"