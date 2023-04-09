Что известно о новом "Форсаже"

Первый "Форсаж" вышел в 2001 году. С тех пор прошло 22 года, и, вот, в мае 2023 года состоится мировая премьера уже десятого по счету фильма. Франшиза станет первой из двух последних частей боевика.

Фото: Кадр из фильма "Форсаж 10" Кадр из фильма "Форсаж 10"

Что известно о продолжении "Форсажа"? Делимся интересными фактами о новом фильме в материале "Рамблера".

Вин Дизель поссорился с режиссером

Вин Дизель — главный герой "Форсажа". Актер играет Доминика Торетто с самой первой части боевика, а еще он — один из продюсеров фильма, поэтому его слово имеет огромный вес. Из-за разногласий Вин Дизеля с режиссером Джастином Лином, который снял 4, 5, 6 и 9 части, последнему пришлось покинуть проект. Ему на смену пришел Луи Летерье, режиссер "Иллюзии обмана".

Официальной причиной назвали "творческие разногласия", однако, как пишут СМИ, на самом деле конфликт произошел из-за непрофессионального поведения Вина Дизеля, который опаздывал на съемки, не знал своих реплик и был в плохой физической форме.

Актер же говорит, что к Джастину испытывает только любовь и благодарность, а проблемы были связаны только с тем, что пандемия "давила на производство".

Джейсон Момоа сыграет злодея

Кадр из фильма "Форсаж 10"

Актер Джейсон Момоа впервые появится во франшизе и исполнит роль злодея Данте Рейеса — сына убитого бразильского бизнесмена-коррупционера, за смерть которого теперь он планирует мстить семье Торетто.

В фильме появится герой Пола Уокера

Как рассказал Вин Дизель, финал "Форсажа" не может быть без прощания с Полом Уокером. Возможно, создатели снова используют технологию Deepfake, чтобы воскресить персонажа.

Это один из самых дорогих фильмов в истории кино