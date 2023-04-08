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50 минут назад

«Убийство в Париже»: что пишут о новой детективной комедии с Дженнифер Энистон

Мира Маркина

В конце марта состоялась премьера криминальной комедии Джереми Гарелика «Убийство в Париже» с Джениффер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Фильм стал логичным продолжением «Убийства на яхте» 2019 года. Как зрители встретили картину и стоит ли она потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

«Убийство в Париже»: что пишут о новой детективной комедии с Энистон
Фото: Кадр из фильма "Убийство в Париже"Кадр из фильма "Убийство в Париже"

Супруги Ник и Одри Шпиц открыли свое детективное агентство, но вместо захватывающих расследований вынуждены заниматься слежкой за неверными мужьями и едва сводить концы с концами. Внезапно им поступает приглашение на свадьбу их приятеля по предыдущему приключению — индийского миллиардера Викрама. Неугомонная парочка прибывает на частный остров и оказывается на грандиозной предсвадебной вечеринке, в разгар которой выясняется, что жених похищен, а его телохранитель убит. Супруги снова ввязываются в расследование, чтобы вывести преступников на чистую воду.

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«Убийство на яхте» уверенно держит уровень прошлого хита и дает ровно то, что обещает — драйв и хорошее настроение. Наблюдать за приключениями Ника и Одри — это как следить за приключениями Тома и Джерри, ведь зритель точно знает, что главные герои переживут любые сложности, отделаются царапинами и через несколько минут будут готовы к новым авантюрам. Картина придется по душе тем, кто находится в поисках ярких красок и комедийных актеров, которые не боятся показывать нелепости своих героев и превращать любой абсурд в добродушную потеху.

Кадр из фильма "Убийство в Париже"

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Правда, у критиков криминальная комедия восторга не вызвала: на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 52 % основанный на 64 отзывах, со средней оценкой 4.9/10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 44 из 100 на основе 25 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы». А вот большинство поклонников Сэндлера и Энистон остались довольны после просмотра «Убийства в Париже». Так, один из пользователей пишет:

«Мне нравится наблюдать за супругами Шпиц, они чем-то даже похожи на наш с женой — не могут ни о чем договориться, постоянно скандалят из-за мелочей и много-много прикалываются. От фильма кайфанул — это та картина, которую хочется включить, чтобы расслабиться. Обязательно пересмотрю еще раз обе части».

Фильмы,Адам Сэндлер,Дженнифер Энистон,
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