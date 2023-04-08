Скорсезе призвал Шредера не уходить из кино ради жены

Режиссер Мартин Скорсезе призвал своего коллегу, автора "Таксиста" Пола Шредера, не заканчивать карьеру, чтобы ухаживать за тяжелобольной женой. Об этом пишет IndieWire.

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Шредер решил, что не может совмещать работу в кино и уход за женой, актрисой Мэри Бет Херт. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Скорсезе заявил, что недуг жены не должен помешать режиссеру снимать кино.

Сейчас Шредер занят в двух проектах, подробности о них пока не раскрываются. Сценарий первого фильма он предложил экранизировать режиссеру Антуану Фукуа, а вторая работа заинтересовала Элизабет Олсен и Ричарда Гира — им захотелось сыграть в фильме.