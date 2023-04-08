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1 час назад

Режиссер Мартин Скорсезе призвал автора "Таксиста" Пола Шредера не уходить из кино ради жены

Мира Маркина

Режиссер Мартин Скорсезе призвал своего коллегу, автора "Таксиста" Пола Шредера, не заканчивать карьеру, чтобы ухаживать за тяжелобольной женой. Об этом пишет IndieWire.

Скорсезе призвал Шредера не уходить из кино ради жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шредер решил, что не может совмещать работу в кино и уход за женой, актрисой Мэри Бет Херт. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Скорсезе заявил, что недуг жены не должен помешать режиссеру снимать кино.

Сейчас Шредер занят в двух проектах, подробности о них пока не раскрываются. Сценарий первого фильма он предложил экранизировать режиссеру Антуану Фукуа, а вторая работа заинтересовала Элизабет Олсен и Ричарда Гира — им захотелось сыграть в фильме.

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Ранее "Рамблер" писал о том, что режиссер документалки о Стиве Джобсе снимет фильм об Илоне Маске.

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