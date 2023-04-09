"Подземелья и драконы: Честь среди воров" появится в Сети в мае

Цифровой релиз киноленты "Подземелья и драконы: Честь среди воров" по мотивам настольной игры запланирован на 16 мая. Картина должна выйти на стриминговой платформе Prime Video, пишет The Hollywood Handle.

Игра "Подземелья и драконы" появилась в 1974 году, быстро став культовой. В ней группа игроков проходит квесты, взаимодействует с окружающим миром и участвует в сражениях. Ведет игру "мастер подземелья", который выступает в роли рассказчика и судьи. Характерная черта "Подземелий и драконов" — игральные кубики с большим количеством граней.