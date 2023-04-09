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52 минуты назад

Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров" появится в Сети 16 мая

Мира Маркина

Цифровой релиз киноленты "Подземелья и драконы: Честь среди воров" по мотивам настольной игры запланирован на 16 мая. Картина должна выйти на стриминговой платформе Prime Video, пишет The Hollywood Handle.

"Подземелья и драконы: Честь среди воров" появится в Сети в мае
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Над экранизацией работали авторы комедии "Ночные игры" и "Человека-паука: Возвращение домой" Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. Среди актеров фильма Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж.

Игра "Подземелья и драконы" появилась в 1974 году, быстро став культовой. В ней группа игроков проходит квесты, взаимодействует с окружающим миром и участвует в сражениях. Ведет игру "мастер подземелья", который выступает в роли рассказчика и судьи. Характерная черта "Подземелий и драконов" — игральные кубики с большим количеством граней.

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