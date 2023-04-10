Скандалы и низкие рейтинги: как Стивен Сигал пробивал себе дорогу в кино
Американский актер, кинопродюсер и сценарист Стивен Сигал впервые попал в кинобизнес в 1982 году. Это случилось в японском Киото. Будущую звезду позвали на съемки фильма «Вызов» как эксперта по японскому фехтованию. После спортсмена пригласили на роль в картине «Над законом», ставшей для Сигала дебютом на больших экранах. После последовали и другие предложения съемок, однако после 2001 года практически все проекты с участием Стивена получали низкие рейтинги и были разнесены в пух и прах критиками.
Это еще не все: говорят, что умение Сигала в дисциплине айкидо, которым он так гордится, на самом деле является мистификацией, сам он очень слаб как боец, а большинство его успехов не выходят за пределы посредственного любителя. Обвиняли звезду и в плохом обращении с каскадерами, мол, он издевался над коллегами по съемочной площадке, грубил и даже бил их. Рассказывал об агрессивном и грубом поведении актера и Курт Рассел.
В честь дня рождения Стивена Сигала (10 апреля ему исполняется 71 год) «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые познакомят с творчеством столь неоднозначной персоны.
«Над законом» (1988)
Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на крупное дело — он обнаруживает связь сотрудников американских спецслужб с наркомафией, а еще узнает про политический заговор, цель которого — убийство сенатора. Столкнувшись лицом к лицу со своими продажными коллегами из ЦРУ, Таскани сделает все, чтобы помешать им осуществить коварные планы и не позволит кому-либо стать над законом, потому что он один для всех.
«Смерти вопреки» (1990)
Коррумпированный калифорнийский политик и его наемники подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Семь лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью ― мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке…
«В осаде» (1992)
Террористы под видом сопровождения рок-группы, которая должна выступить перед военными моряками, пробираются на корабль с ядерным оружием. Расправившись с основной частью команды, они пытаются шантажировать правительство США. Все для захватчиков судна складывалось благополучно до тех пор, пока они не решили изолировать повара — бывшего морского пехотинца…
«Мерцающий» (1996)
Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена задача: найти и обезвредить преступника, на счету которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, от партнера зависит многое, а иногда все. Однако именно эти двое полицейских решительно неспособны понять друг друга…
«Сквозные ранения» (2001)
Именем детектива Орина Бойда из Детройта следовало бы назвать улицу. Вместо этого, после того как он днями и ночами охотился за наемными политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию. В районе орудуют банды опасных ребят, с которыми лучше не связываться, но отважный коп сталкивался и не с такими проблемами. Он продолжает вести собственное расследование и вычислять продажных копов, что приводит его к очередным проблемам и неприятным приключениям.