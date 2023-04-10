Скандалы и низкие рейтинги: как Стивен Сигал пробивал себе дорогу в кино

Американский актер, кинопродюсер и сценарист Стивен Сигал впервые попал в кинобизнес в 1982 году. Это случилось в японском Киото. Будущую звезду позвали на съемки фильма «Вызов» как эксперта по японскому фехтованию. После спортсмена пригласили на роль в картине «Над законом», ставшей для Сигала дебютом на больших экранах. После последовали и другие предложения съемок, однако после 2001 года практически все проекты с участием Стивена получали низкие рейтинги и были разнесены в пух и прах критиками.

Это еще не все: говорят, что умение Сигала в дисциплине айкидо, которым он так гордится, на самом деле является мистификацией, сам он очень слаб как боец, а большинство его успехов не выходят за пределы посредственного любителя. Обвиняли звезду и в плохом обращении с каскадерами, мол, он издевался над коллегами по съемочной площадке, грубил и даже бил их. Рассказывал об агрессивном и грубом поведении актера и Курт Рассел.

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В честь дня рождения Стивена Сигала (10 апреля ему исполняется 71 год) «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые познакомят с творчеством столь неоднозначной персоны.

«Над законом» (1988)

Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на крупное дело — он обнаруживает связь сотрудников американских спецслужб с наркомафией, а еще узнает про политический заговор, цель которого — убийство сенатора. Столкнувшись лицом к лицу со своими продажными коллегами из ЦРУ, Таскани сделает все, чтобы помешать им осуществить коварные планы и не позволит кому-либо стать над законом, потому что он один для всех.

Кадр из фильма "Над законом"

«Смерти вопреки» (1990)

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемники подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Семь лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью ― мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке…

Кадр из фильма "Смерти вопреки"

«В осаде» (1992)

Террористы под видом сопровождения рок-группы, которая должна выступить перед военными моряками, пробираются на корабль с ядерным оружием. Расправившись с основной частью команды, они пытаются шантажировать правительство США. Все для захватчиков судна складывалось благополучно до тех пор, пока они не решили изолировать повара — бывшего морского пехотинца…

Кадр из фильма "В осаде"

«Мерцающий» (1996)

Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена задача: найти и обезвредить преступника, на счету которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, от партнера зависит многое, а иногда все. Однако именно эти двое полицейских решительно неспособны понять друг друга…

Кадр из фильма "Мерцающий"

«Сквозные ранения» (2001)