Кадр дня: как снимали нечисть в советском фильме «Вий»
Фильм «Вий», вышедший на экраны в 1967 году, стал первым советским фильмом ужасов.
Сейчас эта старая экранизация произведения Гоголя, возможно, вряд ли испугает избалованных спецэффектами зрителей, а в то время те, кто увидел даже некоторые фрагменты «Вия», с содроганием вспоминали их еще долго.
При этом стоит понимать, что в 60-х годах прошлого века не было возможности нарисовать представителей темных сил на компьютере, приходилось выкручиваться и придумывать подчас совершенно невероятные вещи.
Например, «роли» чертей, ползающих по стенам в советском «Вие» исполнили котята. На животных надевали маленькие шапочки с рогами, давали прыгать с разного рода возвышений, а в это время снимали их тени на стенах.
Других представителей темных сил играли люди, среди них были и карлики. Актерам приходилось выдерживать многочасовой грим, но зато на экране они, с несколькими носами, неестественным цветом кожи, вывернутыми конечностями, смотрелись по-настоящему жутко.
Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает сам Вий, костюм которого был создан из многочисленных слоев мешковины, пропитанной смолой. Он оказался настолько тяжелым, что актер, облаченный в него едва мог шевелиться. Но это играло только на руку: ведь этого требовал сюжет.