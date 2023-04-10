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Кадр дня: как снимали нечисть в советском фильме «Вий»

Фильм «Вий», вышедший на экраны в 1967 году, стал первым советским фильмом ужасов.

Кадр дня: как снимали нечисть в советском фильме «Вий»
© Кадр из фильма "Вий"

Сейчас эта старая экранизация произведения Гоголя, возможно, вряд ли испугает избалованных спецэффектами зрителей, а в то время те, кто увидел даже некоторые фрагменты «Вия», с содроганием вспоминали их еще долго.

При этом стоит понимать, что в 60-х годах прошлого века не было возможности нарисовать представителей темных сил на компьютере, приходилось выкручиваться и придумывать подчас совершенно невероятные вещи.

Например, «роли» чертей, ползающих по стенам в советском «Вие» исполнили котята. На животных надевали маленькие шапочки с рогами, давали прыгать с разного рода возвышений, а в это время снимали их тени на стенах.

Кадр из фильма "Вий"

Других представителей темных сил играли люди, среди них были и карлики. Актерам приходилось выдерживать многочасовой грим, но зато на экране они, с несколькими носами, неестественным цветом кожи, вывернутыми конечностями, смотрелись по-настоящему жутко.

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Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает сам Вий, костюм которого был создан из многочисленных слоев мешковины, пропитанной смолой. Он оказался настолько тяжелым, что актер, облаченный в него едва мог шевелиться. Но это играло только на руку: ведь этого требовал сюжет.

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