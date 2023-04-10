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2 часа назад

Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко опроверг информацию о работе над продолжением фильма

Диана Товсепова

10 апреля актер Сергей Гармаш заявил, что российский фильм «Чебурашка» получит продолжение. Причем, по его словам, создатели уже работают над сиквелом, но о деталях Гармаш не рассказал.

Немногим позже режиссер картины Дмитрий Дьяченко опроверг эту информацию. По его словам, авторы сейчас не работают над продолжением. Режиссер других комментариев о возможном продолжении не дал.

Российская семейная картина «Чебурашка» вышла в прокат 1 января и стала самой кассовой лентой в истории российского кинематографа и собрала в прокате больше 7 млрд рублей. Сборы «Чебурашки» сильно превзошли предыдущего рекордсмена, картину Джеймса Кэмерона «Аватар».

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Ранее мы писали о том, что Гармаш рассказал о продолжении "Чебурашки".

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