10 апреля актер Сергей Гармаш заявил, что российский фильм «Чебурашка» получит продолжение. Причем, по его словам, создатели уже работают над сиквелом, но о деталях Гармаш не рассказал.

Немногим позже режиссер картины Дмитрий Дьяченко опроверг эту информацию. По его словам, авторы сейчас не работают над продолжением. Режиссер других комментариев о возможном продолжении не дал.

Российская семейная картина «Чебурашка» вышла в прокат 1 января и стала самой кассовой лентой в истории российского кинематографа и собрала в прокате больше 7 млрд рублей. Сборы «Чебурашки» сильно превзошли предыдущего рекордсмена, картину Джеймса Кэмерона «Аватар».