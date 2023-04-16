Фильмы, которые спровоцировали международные скандалы

Иногда режиссеры и сценаристы слишком далеко заходят в своих фантазиях и желании собрать большую кассу в кино. Некоторые фильмы получаются настолько сюрреалистичными, что их можно считать за чистую монету.

Фото: Кадр из фильма "Интервью" Кадр из фильма "Интервью"

В материале “Рамблера” — фильмы, из-за которых начинались международные скандалы.

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“Интервью” (2014)

Сюжет картины развивается вокруг двух незадачливых телевизионщиков, которые занимаются созданием интервью со звездами. Они оказываются неудовлетворены своими карьерными амбициями, но узнают, что их шоу любит Ким Чен Ын. Тогда они отправляются в Северную Корею, чтобы снять главное интервью в своей жизни, но тут появляется ФБР с особой задачей — устранить лидера КНДР.

Картина вызвала неоднозначную реакцию со стороны Северной Кореи, а представители страны просили удалить фильм из проката, но этого никто так и не сделал. Серверы компании Sony, выпустившей фильм, были взломаны, а новые фильмы — слиты. Сначала компания приостановила прокат фильма, но потом возобновила. Фильм собрал высокую кассу благодаря такой масштабной пиар-кампании. О нем высказывался даже Барак Обама. Он заявил, что не позволит правителю другой страны вводить цензуру в США.

“Борат” (2006)

Кадр из фильма "Борат 2"

Действие двух частей фильма “Борат” происходит в Казахстане. В фильме страна представлена как дикая деревня, а главный герой — глупый и грубый расист. Сам режиссер проекта говорил, что выбрал Казахстан, так как в США никто ничего не знает об этой стране, поэтому он хотел воплотить в жизнь стереотипы о невежестве.

Тем не менее, сначала власти Казахстана негативно высказались о фильме и отметили, что он показывает их страну не с самой лучшей стороны. Однако потом реакция изменилась. Казахстан стал одной из самых узнаваемых стран в мире, а благодаря фильму туда начали ездить туристы. Тем не менее, в официальный прокат в Казахстане картина не вышла.

“Район № 9” (2009)

Научно-фантастический фильм рассказывает о том, какой контакт мог бы состояться между инопланетянами и людьми, если бы пришельцы решили посетить Землю. Сюжет рассказывает о том, как беженцы с другой планеты высадились на Землю, но подверглись травле и были загнаны в гетто.