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5 по-настоящему страшных фильмов ужасов

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и привнести в свою жизнь острых ощущений, собрали по-настоящему страшные фильмы ужасов. Если вы относитесь к тому типу людей, которые готовы запойно смотреть хорроры даже в одиночку, то наша подборка точно вас впечатлит.

5 по-настоящему страшных фильмов ужасов
© Кадр из фильма "Зеркала"

Из каких картин выбирать ту самую, читайте в материале «Рамблера».

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«Проклятие» (2004)

Проклятие умерших обитает в тех местах, где раньше жили люди, умершие мучительной смертью. Проклятие, как и сами умершие, никуда не уходит, оно таится в темноте, поджидая новую беззащитную жертву. И как только оно насыщает свой голод очередной добычей, то становится все сильнее и распространяется все дальше. Вскоре целая сеть проклятий опутывает город, и ни у кого нет шансов выбраться. Обучающаяся в Японии американка Карен соглашается поработать сиделкой, но, зайдя в дом, сразу же чувствует, что совершила ошибку…

Кадр из фильма "Проклятие"

«Зеркала» (2008)

Бывший нью-йоркский полицейский устраивается на работу ночным сторожем выгоревших руин крупного универмага. Обходя обугленные развалины, он начинает замечать что-то зловещее в декоративных зеркалах, украшающих стены: в огромных мерцающих стеклах отражается что-то жуткое. А когда из-за демонической сущности, запертой в зазеркалье, погибает его сестра, а жена и дети подвергаются опасности, он решает предпринять все возможное, чтобы их спасти.

Кадр из фильма "Зеркала"

«Астрал» (2010)

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются паранормальные явления… Однако настоящий кошмар родителей начинается, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Отчаявшаяся семейная пара готова обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с потусторонним миром.

Кадр из фильма "Астрал"

«Синистер» (2012)

Итан Хоук в истории об авторе детективов, который вместе с семьей переезжает в небольшой город и селится в доме, где год назад были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром: в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой оказывается жизнь его близких.

Кадр из фильма "Синистер"

5 лучших хоррор-сериалов, от которых невозможно оторваться

«Визит» (2015)

Хоррор М. Найта Шьямалана в жанре «найденной пленки». Много лет назад главная героиня бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи, а теперь у нее уже взрослые дети. Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели, и решают нанести им визит.

Кадр из фильма "Визит"
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