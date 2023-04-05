5 лучших хоррор-сериалов, от которых невозможно оторваться

Хоррор – тот жанр в кино, который не теряет своей актуальности со временем. Кто-то с его помощью старается отвлечься от забот, кто-то получить дозу адреналина, а кто-то преследует другие цели.
Так или иначе на недостаток хороших хоррор-сериалов жаловаться не приходится.
Подробнее о тех, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".
В центре сюжета больница, прозванная Королевством. Долгое время вокруг нее ходили слухи и небылицы. Но когда лечебницу отреставрировали, от них не осталось и следа. Но стоит ли постояльцам клиники рассчитывать на спокойное существование?
Хоррор-антология завоевала отдельное место в сердце у поклонников жанра. Сезоны не связаны между собой, но каждый заслуживает внимания. Здесь и дом с привидениями, и психбольница, и цирк уродов. А в пятом сезоне даже снялась
Богатые белые девушки живут в клубном доме университета. Они презрительно относятся к окружающим и не заботятся ни о чем кроме денег и популярности. Но все меняется, когда в университете объявляется маньяк.
В начале 1990-х семья с пятью детьми переезжает в старый дом в лесу. Супруги рассчитывают отремонтировать дом и выгодно его продать, но их планы меняются, когда однажды ночью младшая дочь видит призрака.
Сериал повествует о женской футбольной команде, чей самолет терпит крушение. Несколько девушек выживают, но пока спасатели ищут их, они стремительно превращаются из подростков в каннибалов.