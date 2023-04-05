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1 час назад

5 лучших хоррор-сериалов, от которых невозможно оторваться

Мира Маркина

Хоррор – тот жанр в кино, который не теряет своей актуальности со временем. Кто-то с его помощью старается отвлечься от забот, кто-то получить дозу адреналина, а кто-то преследует другие цели.

5 лучших хоррор-сериалов, от которых невозможно оторваться
Фото: Кадр из сериала "Королевство"Кадр из сериала "Королевство"

Так или иначе на недостаток хороших хоррор-сериалов жаловаться не приходится.

Подробнее о тех, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

"Королевство", 1994

Кадр из сериала "Королевство"

В центре сюжета больница, прозванная Королевством. Долгое время вокруг нее ходили слухи и небылицы. Но когда лечебницу отреставрировали, от них не осталось и следа. Но стоит ли постояльцам клиники рассчитывать на спокойное существование?

"Американская история ужасов", 2011

Хоррор-антология завоевала отдельное место в сердце у поклонников жанра. Сезоны не связаны между собой, но каждый заслуживает внимания. Здесь и дом с привидениями, и психбольница, и цирк уродов. А в пятом сезоне даже снялась

Леди Гага.

"Королевы крика", 2015

Кадр из сериала "Королевы крика"

Богатые белые девушки живут в клубном доме университета. Они презрительно относятся к окружающим и не заботятся ни о чем кроме денег и популярности. Но все меняется, когда в университете объявляется маньяк.

"Призрак дома на холме", 2018

Кадр из сериала "Призрак дома на холме"

В начале 1990-х семья с пятью детьми переезжает в старый дом в лесу. Супруги рассчитывают отремонтировать дом и выгодно его продать, но их планы меняются, когда однажды ночью младшая дочь видит призрака.

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"Шершни", 2021

Кадр из сериала "Шершни"

Сериал повествует о женской футбольной команде, чей самолет терпит крушение. Несколько девушек выживают, но пока спасатели ищут их, они стремительно превращаются из подростков в каннибалов.

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