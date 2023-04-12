Как снимали сложные сцены в "Аватаре": видео

В декабре 2009 года мир кино, пожалуй, изменился раз и навсегда. На экраны вышел фильм "Аватар".

На тот момент графика, цвета и спецэффекты в картине настолько поразили мирового зрителя, что найти того, кто пропустил бы эту ленту было практически невозможно. Авторам однозначно удалось достичь "вау-эффекта". Ничего подобного ранее в таком разрешении и качестве зрители не видели.

Стоит ли говорить о том, как, спустя почти 14 лет, ожидаема была премьера второй части легендарной картины. Однако впечатления от первого и второго "Аватара" оказались несравнимы. И, скорее всего, дело в том, что если в 2009 году подобное качество и компьютерная графика высшего класса были в новинку, то теперь зритель довольно избалован технологическим прогрессом и удивить его гораздо сложнее.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @interfilms "Рамблер" нашел видеоролик, в котором показан процесс съемок этого известного фильма. Как это было на самом деле и каким образом снимались сложные сцены, смотрите в видео.