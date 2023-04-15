Почему "Титаник" не сняли бы без русских и как Кэмерон отблагодарил их

В России премьера "Титаника" в 1998 году состоялась не в Москве и не в Петербурге, а в Калининграде, и это было решение самого Джеймса Кэмерона — режиссера культовой картины. О том, как участвовали в создании фильма русские ученые и почему Кэмерон отдал дань Калининграду, читайте в материале "Рамблера".

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Оказывается, когда "Титаник" еще только задумывался, Кэмерон встретился с сотрудниками Калининградского института океанологии, которые предложили ему свое оборудование для глубоководных исследований.

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В мире тогда существовало всего пять глубоководных обитаемых аппаратов, и два ("Мир-1" и "Мир-2") из них находились на борту калининградского научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш". Современные на тот момент инновационные препараты в основном простаивали, поэтому ученые решили помочь Кэмерону, искавшему аппаратуру для работы над "Титаником". Тогда доктор технических наук Анатолий Сагалевич предупредил Камерона, что если не использовать их батискафы сейчас, то скорее всего их не получится использовать уже никогда.

Чуть позже Камерон позвонил Сагалевичу прямо из Голливуда и сообщил, что решился на съемки фильма. В 1995 году российское научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" оказалось в Северной Атлантике - так начались исследования останков "Титаника". Российская команда корабля и научные сотрудники института участвовали в съемках, а многие из них даже фигурируют в массовке на борту "Келдыша".

Аппарат "Мир-1" манипулировал камерой, которая проникла глубоко внутрь затонувшего судна, в результате чего Кэмерону удалось получить один из самых впечатляющих моментов фильма.

После ошеломительного коммерческого успеха "Титаника" режиссер Джеймс Камерон решил отблагодарить команду "Келдыша" и первым привезти фильм в Калининград. Причем кинотеатр в городе не был достаточно хорошо оснащен, и Кэмерон привез с собой все необходимое проекционное и звуковое оборудование. Техники кинокомпании "ХХ век Фокс" удивленно рассматривали устаревший проекционный аппарат кинотеатра "Заря".

На премьере фильма Кэмерону поднесли хлеб-соль и подарили маленький янтарный "Титаник" с янтарным айсбергом, а сам режиссер сказал:

"Первый раз я приехал в Калининград пять лет назад, и это стало началом длинного путешествия, которое закончилось только сейчас".

После киносеанса Камерон вернулся на "Келтыш", где он жил во время съемок, а на каюте все еще красовалась табличка с его именем: