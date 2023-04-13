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Как режиссер "Сумерек" хотел утопить Кристен Стюарт и чуть не утонул сам

Режиссеры идут на самые разные уловки ради того, чтобы получить идеальную картинку. Причем иногда это может стоить, если не жизни, то здоровья точно. Не удержался от соблазна испытать судьбу и режиссер фильма "Сумерки. Сага. Новолуние" Крис Вайц.

Как режиссер "Сумерек" хотел утопить Кристен Стюарт
© Кадр из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"

"Рамблер" рассказывает, как Крис Вайц предложил актрисе Кристен Стюарт тонуть по-настоящему и что из этого вышло.

Крис Вайц стремился максимально точно передать сцену, ему хотелось, чтобы Бэллу - героиню, которую исполняла актриса Кристен Стюарт, - тянуло ко дну по-настоящему. Чтобы получить такой мощный эффект, Крис Вайц не нашел ничего лучше, как предложить Кристен Сюарт положить в каждый карман по огромному камню. По одной из версий, это были гири, но суть от этого не меняется. Риск утонуть был не просто велик, а стремился к ста процентам.

К счастью, Кристен Стюарт оказалась во много раз благоразумней режиссера и наотрез отказалась исполнять этот трюк. А еще предложила Крису Вайцу самому попробовать тонуть с привязанными камнями. Режиссер согласился. И действительно чуть не утонул. Ему стало очень страшно, буквально как никогда в жизни. Конечно, от этой затеи он отказался.

Кадр из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"

Сцену сняли без всяких камней, Бэлла красиво тонула в тоске по вампиру Эдварду, а спасал ее волк-оборотень Джейкоб, извечный враг вампиров.

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Кстати, жертвой режиссера вполне могла оказаться Дженнифер Лоуренс, которая также пробовалась на роль Бэллы Свон.

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