4 новых триллера, которые стоит посмотреть

Если об одних картинах мы узнаем еще за годы до того, как они выйдут в прокат, то о других не догадываемся даже после того, как они появились на экранах.
А между тем популярность фильма не всегда гарантирует его качество. Вот почему важно присматриваться к "нераскрученным" кинолентам – они могут приятно удивить.
Подробнее о новых триллерах, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера.
Биографическая драма Рона Ховарда повествует историю спасения 12 мальчиков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Герои отправились в пещеру, чтобы отпраздновать день рождения одного из спортсменов, но праздник обернулся катастрофой.
В центре сюжета – воспитательница престижного детского сада в Мумбаи. Девушка не вызывает нареканий со стороны родителей и коллег, но лишь до тех пор, пока не берет в заложники своих подопечных.
Преступник Гилберт бежит из мичиганской тюрьмы и прячется в Канаде, где покупает себе новую личность. Очень скоро герой возвращается на преступный путь: он грабит 59 банков и ювелирных магазинов и продолжает ловко уворачиваться от полиции.
Киа Кларк – нелюдимая девушка, живущая в глуши и получившая прозвище "болотная девочка". Однажды она знакомится с двумя молодыми людьми, и эти встречи полностью меняют ее жизнь. Вскоре одного из парней находят мертвым, и Киа становится главной подозреваемой.