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1 час назад

4 новых триллера, которые стоит посмотреть

Мира Маркина

Если об одних картинах мы узнаем еще за годы до того, как они выйдут в прокат, то о других не догадываемся даже после того, как они появились на экранах.

4 новых триллера, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма "13 жизней"Кадр из фильма "13 жизней"

А между тем популярность фильма не всегда гарантирует его качество. Вот почему важно присматриваться к "нераскрученным" кинолентам – они могут приятно удивить.

Подробнее о новых триллерах, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера.

"13 жизней"

Кадр из фильма "13 жизней"

Биографическая драма Рона Ховарда повествует историю спасения 12 мальчиков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Герои отправились в пещеру, чтобы отпраздновать день рождения одного из спортсменов, но праздник обернулся катастрофой.

"Четверг"

Кадр из фильма "Четверг"

В центре сюжета – воспитательница престижного детского сада в Мумбаи. Девушка не вызывает нареканий со стороны родителей и коллег, но лишь до тех пор, пока не берет в заложники своих подопечных.

"Бандит"

Кадр из фильма "Бандит"

Преступник Гилберт бежит из мичиганской тюрьмы и прячется в Канаде, где покупает себе новую личность. Очень скоро герой возвращается на преступный путь: он грабит 59 банков и ювелирных магазинов и продолжает ловко уворачиваться от полиции.

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"Там, где раки поют"

Кадр из фильма "Там, где раки поют"

Киа Кларк – нелюдимая девушка, живущая в глуши и получившая прозвище "болотная девочка". Однажды она знакомится с двумя молодыми людьми, и эти встречи полностью меняют ее жизнь. Вскоре одного из парней находят мертвым, и Киа становится главной подозреваемой.

Фильмы,Рон Ховард,Кира Найтли,
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