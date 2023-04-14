4 новых триллера, которые стоит посмотреть

Если об одних картинах мы узнаем еще за годы до того, как они выйдут в прокат, то о других не догадываемся даже после того, как они появились на экранах.

Фото: Кадр из фильма "13 жизней" Кадр из фильма "13 жизней"

А между тем популярность фильма не всегда гарантирует его качество. Вот почему важно присматриваться к "нераскрученным" кинолентам – они могут приятно удивить.

Подробнее о новых триллерах, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера.

"13 жизней"

Кадр из фильма "13 жизней"

Биографическая драма Рона Ховарда повествует историю спасения 12 мальчиков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Герои отправились в пещеру, чтобы отпраздновать день рождения одного из спортсменов, но праздник обернулся катастрофой.

"Четверг"

Кадр из фильма "Четверг"

В центре сюжета – воспитательница престижного детского сада в Мумбаи. Девушка не вызывает нареканий со стороны родителей и коллег, но лишь до тех пор, пока не берет в заложники своих подопечных.

"Бандит"

Кадр из фильма "Бандит"

Преступник Гилберт бежит из мичиганской тюрьмы и прячется в Канаде, где покупает себе новую личность. Очень скоро герой возвращается на преступный путь: он грабит 59 банков и ювелирных магазинов и продолжает ловко уворачиваться от полиции.

"Там, где раки поют"

Кадр из фильма "Там, где раки поют"