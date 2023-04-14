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Режиссер "Вызова" Клим Шипенко объяснил, зачем сбросил 10 кг для съемок в космосе

Сбросить 10 килограммов перед полетом в космос на съемки потребовала от режиссера Клима Шипенко медицинская комиссия. Об этом он рассказал "Ведомостям".

По словам Шипенко, на момент подготовки к полету на МКС он весил 105 килограммов, а весовое ограничение было 95 килограммов. Из-за этого пришлось худеть, но сбросить вес было несложно: "вес гуляет в пределах 15 кг".

Клим Шипенко был не уверен, что сможет пройти медкомиссию. По правилам у него был дублер — оператор Алексей Дудин.

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Режиссер также рассказал, что подготовиться к работе в космосе невозможно. Ему и команде часто говорили, что на Земле все не так, как будет на самом деле, и из-за невесомости ощущения действительно были совершенно новые.

Фильм "Вызов" начали показывать в Москве начались в День космонавтики — 12 апреля. В широкий прокат по всей стране лента выйдет 20 апреля.

Ранее "Вкусно — и точка" запустила промокампанию к выходу фильма "Вызов".

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