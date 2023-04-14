Сбросить 10 килограммов перед полетом в космос на съемки потребовала от режиссера Клима Шипенко медицинская комиссия. Об этом он рассказал "Ведомостям".

По словам Шипенко, на момент подготовки к полету на МКС он весил 105 килограммов, а весовое ограничение было 95 килограммов. Из-за этого пришлось худеть, но сбросить вес было несложно: "вес гуляет в пределах 15 кг".

Клим Шипенко был не уверен, что сможет пройти медкомиссию. По правилам у него был дублер — оператор Алексей Дудин.

Режиссер также рассказал, что подготовиться к работе в космосе невозможно. Ему и команде часто говорили, что на Земле все не так, как будет на самом деле, и из-за невесомости ощущения действительно были совершенно новые.