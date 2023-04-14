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«Хотелось бежать всех спасать»: что пишут о новом фильме «Три мушкетера: Д’Артаньян»

В начале апреля состоялась премьера фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян», снятого по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера». Что пишут о картине и стоит ли она потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Что пишут о новом фильме «Три мушкетера: Д’Артаньян»
© Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Молодой гасконец Шарль Д’Артаньян наживает уйму неприятностей, едва оказавшись в Париже: на рассвете юношу хоронят заживо, а днем он рискует быть убитым еще трижды на дуэлях с мушкетерами — Атосом, Портосом и Арамисом. Заветная служба в элитном королевском полку Людовика XIII откладывается, как и смерть, а вот любовь не терпит промедлений: он арендовал комнату за один ливр в неделю у Констанции Бонасье, и, кажется, влюбился в нее без памяти.

В главных ролях снялись Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Ева Грин, Луи Гаррель. Режиссером выступил Мартин Бурбулон, который в 2021 году выпустил байопик «Эйфель». На картину выделили 36 миллионов евро. Экранизацию поделили на две части – сиквелом станет фильм «Три мушкетера: Миледи», который выйдет зимой 2023 года.

Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

В фильме «Три мушкетера: Д’Артаньян» сюжет почти соответствует оригинальной книге, но прожженные фанаты романа точно будут недовольны. Авторы убрали много контекста и подробностей, при этом оставив голую суть, нетривиальный юмор, приличную драму и великолепно поставленный экшен. Картина не оставляет времени ни задуматься, ни отдышаться: приключение несется на всех парах под бравую музыку Гийома Русселя.

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Вот, что пишут о картине пользователи: «От фильма кайфанул: красивый, брутальный и драматичный. С нетерпением буду ждать вторую часть», «Неплохой фильм, без лишних приколов, динамичный, местами захватывало дух. В какой-то момент самому захотелось вскочить с дивана и броситься всех спасать», «Посмотрел на одном дыхании, давно не натыкался на такое качественное кино. Обязательно пересмотрю и не один раз. Всем рекомендую».

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