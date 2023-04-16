Как «проклятый» фильм «Омен» сломал судьбы своих создателей

Американский фильм ужасов «Омен» с Грегори Пеком и Ли Ремик в главных ролях был снят в 1976 году и стал первым из цикла картин о воцарении Антихриста на Земле. Хоррор был удостоен премии Оскар в номинации «Лучшая музыка к фильму». Однако мало кто знает, каким трудом далась работа над лентой: на съемочной площадке творилась настоящая чертовщина, после чего многие даже заговорили о проклятии. Что так сильно испугало создателей и актеров «Омена», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Производство «Омена», режиссером которого выступил Ричард Доннер, было поистине трагическим для многих членов съемочной группы. Еще за два месяца до начала съемок сын актера Грегори Пека свел счеты с жизнью. Несмотря на это, исполнитель главной роли смог взять себя в руки и приступить к работе, но когда он летел в Лондон, чтобы присоединиться к съемкам, в самолет ударила молния. Несколько недель спустя Марк Нойфельд, исполнительный директор фильма, тоже сел на самолет, вылетевший из Лос-Анджелеса, и в борт также ударила молния. Нойфельд описал этот полет как «самые тяжелые пять минут, которые он когда-либо провел на авиалайнере».

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На этом инциденты с самолетами не закончились. Для съемок с воздуха группа арендовала небольшой самолет, но в последнюю минуту его пришлось передать на другие съемки. Сообщалось, что, когда этот самолет взлетел, он разбился, в результате чего погибли все находившиеся на борту.

Чуть позже отель Hilton, в котором остановились Нойфельд и его жена, подвергся атаке ирландской республиканской армии, как и ресторан, в котором ужинала команда «Омена», в результате чего два человека погибли и 63 получили ранения.

Кадр из фильма "Омен"

Злой рок преследовал создателей и после выхода фильма на экран в июне 1976 года. Джон Ричардсон, отвечавший за спецэффекты «Омена», попал в аварию, унесшую жизнь его ассистента. Жадным до сенсаций репортерам, местные жители сообщили, что якобы рядом с местом ДТП была установлена табличка с надписью «Оммен, 66,6 км».