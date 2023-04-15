Элайджа Вуд скептически отнесся к новому "Властелину колец"

Актер Элайджа Вуд , который стал звездой оригинальной трилогии "Властелин колец" благодаря роли Фродо, считает новую экранизацию книг Джона Толкина исключительно коммерческим проектом, но надеется на качественный результат. Об этом пишет Variety.

Вуда удивили новости о подготовке новой экранизации "Властелина колец". Он считает, что в основе стремления создать новую франшизу успех предыдущего проекта, возможность заработать очень много в мировом прокате. Тем не менее, актер надеется, что команда проекта с чуткостью и благоговением отнесется к наследию Толкина.