$81.50-0.1790.16+0.16

Актер Элайджа Вуд скептически отнесся к новой экранизации "Властелина колец"

Актер Элайджа Вуд, который стал звездой оригинальной трилогии "Властелин колец" благодаря роли Фродо, считает новую экранизацию книг Джона Толкина исключительно коммерческим проектом, но надеется на качественный результат. Об этом пишет Variety.

Элайджа Вуд скептически отнесся к новому "Властелину колец"
© globallookpress.com

Вуда удивили новости о подготовке новой экранизации "Властелина колец". Он считает, что в основе стремления создать новую франшизу успех предыдущего проекта, возможность заработать очень много в мировом прокате. Тем не менее, актер надеется, что команда проекта с чуткостью и благоговением отнесется к наследию Толкина.

По мнению Элайджи Вуда, рано или поздно новая экранизация в любом случае появилась бы:

"Понять продюсеров тоже можно — это слишком классный сюжет, чтобы не пробовать экранизировать его снова и снова".

"Голлум" из "Властелина колец" Энди Серкис хочет сняться в новой версии проекта

Ранее НВО раскритиковали за то, что в подготовке сериала по "Гарри Поттеру" участвует писательница Джоан Роулинг.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий