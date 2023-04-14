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Участие писательницы Джоан Роулинг в сериале по «Гарри Поттеру» вызвало недовольство публики

Британская писательница Джоан Роулинг работает над сериалом о Гарри Поттере вместе с киностудией НВО. Такое сотрудничество вызвало негативную реакцию со стороны людей, пишет The Hollywood Reporter.

Киностудия НВО столкнулась с критикой из-за того, что сотрудничает с Джоан Роулинг во время подготовки фильма по вселенной Гарри Поттера. Писательницу осуждали за негативные высказывания о трансгендерных женщинах.

Представители НВО в ответ на замечания общественности заметили, что Роулинг принадлежат большая часть прав на экранизацию ее рассказов и без сделки с ней снять сериал было бы невозможно. Контент-директор HBO Кейси Блойс также сказала, что идеи автора будут полезны для проекта.

Джоанн Роулинг раскритиковали за незнание книг о Гарри Поттере

Ранее НВО выпустил официальный тизер сериала по "Гарри Поттеру".

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