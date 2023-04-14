Британская писательница Джоан Роулинг работает над сериалом о Гарри Поттере вместе с киностудией НВО. Такое сотрудничество вызвало негативную реакцию со стороны людей, пишет The Hollywood Reporter .

Киностудия НВО столкнулась с критикой из-за того, что сотрудничает с Джоан Роулинг во время подготовки фильма по вселенной Гарри Поттера. Писательницу осуждали за негативные высказывания о трансгендерных женщинах.

Представители НВО в ответ на замечания общественности заметили, что Роулинг принадлежат большая часть прав на экранизацию ее рассказов и без сделки с ней снять сериал было бы невозможно. Контент-директор HBO Кейси Блойс также сказала, что идеи автора будут полезны для проекта.