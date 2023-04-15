$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Стало известно, какие фильмы 76 Каннского кинофестиваля покажут в России

Мира Маркина

Российские кинопрокатные компании приобрели права на несколько фильмов с 76 Каннского кинофестиваля. Представители компаний перечислили проекты, которые выйдут в отечественный прокат.

Стало известно, что с 76 Каннского кинофестиваля покажут в России
Фото: PxherePxhere

Компания Arthouse выкупила права на прокат драмы "Новенький" с Кейт Бланшетт. В "Русском репортаже" выйдет "Монстр", которого снял Хирокадзу Корээда, получивший Золотую пальмовую ветвь за фильм "Магазинные воришки".

Кинопрокатная компания "Про:взгляд" выпустит в России два фильма предстоящего Каннского смотра: триллер "Траектория падения" Жюстин Трие и комедию "Природа любви". Последний фильм создала Моньи Шокри, которой в Каннах присуждали приз "Особый взгляд" за дебютную работу "Девушка моего брата".

Фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль

Ранее "Рамблер" писал о фестивале сериалов "Пилот".

Фильмы,Монстр,Магазинные воришки,Новенький,Джонни Депп,Кейт Бланшетт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий