Стало известно, что с 76 Каннского кинофестиваля покажут в России

Российские кинопрокатные компании приобрели права на несколько фильмов с 76 Каннского кинофестиваля. Представители компаний перечислили проекты, которые выйдут в отечественный прокат.

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Компания Arthouse выкупила права на прокат драмы "Новенький" с Кейт Бланшетт. В "Русском репортаже" выйдет "Монстр", которого снял Хирокадзу Корээда, получивший Золотую пальмовую ветвь за фильм "Магазинные воришки".

Кинопрокатная компания "Про:взгляд" выпустит в России два фильма предстоящего Каннского смотра: триллер "Траектория падения" Жюстин Трие и комедию "Природа любви". Последний фильм создала Моньи Шокри, которой в Каннах присуждали приз "Особый взгляд" за дебютную работу "Девушка моего брата".