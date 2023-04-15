Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы
Студия Amazon адаптирует франшизу "Робокоп" и дилогию "Блондинка в законе" для сериального формата. Об этом пишет Deadline.
Amazon получила права на указанные проекты, когда приобрела кинокомпанию MGM, которая раньше выпускала франшизы.
По словам представителей Amazon, идет работа над ремейком дилогии "Блондинка в законе". Ремейк выйдет в виде полнометражного фильма и сериала. Аналогичные планы на фантастический проект "Звездные врата". Готовится также сериал по франшизе "Робокоп".
По данным Deadline, в компании могут создать сериалы по фильмам "Великолепная семерка", "Слава" и "Парикмахерская", а комедии "Афера Томаса Крауна" и "Розовая пантера" переснять в формате полнометражных фильмов.
Ранее Элайджа Вуд, сыгравший в оригинальном "Властелине колец", скептически высказался о новой экранизации.