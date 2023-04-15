Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы

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Amazon получила права на указанные проекты, когда приобрела кинокомпанию MGM, которая раньше выпускала франшизы.

По словам представителей Amazon, идет работа над ремейком дилогии "Блондинка в законе". Ремейк выйдет в виде полнометражного фильма и сериала. Аналогичные планы на фантастический проект "Звездные врата". Готовится также сериал по франшизе "Робокоп".