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Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы

Студия Amazon адаптирует франшизу "Робокоп" и дилогию "Блондинка в законе" для сериального формата. Об этом пишет Deadline.

Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы
© Кадр из фильма

Amazon получила права на указанные проекты, когда приобрела кинокомпанию MGM, которая раньше выпускала франшизы.

По словам представителей Amazon, идет работа над ремейком дилогии "Блондинка в законе". Ремейк выйдет в виде полнометражного фильма и сериала. Аналогичные планы на фантастический проект "Звездные врата". Готовится также сериал по франшизе "Робокоп".

3 ремейка, которые раскритиковали еще до премьеры

По данным Deadline, в компании могут создать сериалы по фильмам "Великолепная семерка", "Слава" и "Парикмахерская", а комедии "Афера Томаса Крауна" и "Розовая пантера" переснять в формате полнометражных фильмов.

Ранее Элайджа Вуд, сыгравший в оригинальном "Властелине колец", скептически высказался о новой экранизации.

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