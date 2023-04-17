Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» ежегодно появляется на телеэкранах России в преддверии зимних праздников. Однако даже после десятков просмотров картины многие зрители не замечали ляп, допущенный авторами фильма, пишет «Киноафиша».

Грандиозная и нелепая ошибка притаилась на самых первых минутах комедии. Как многие знают, лента начинается с небольшого мультфильма, рассказывающего о появлении первых панельных многоэтажек. После него на экране появляется надпись желтого цвета:

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь».