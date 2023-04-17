Зрители десятилетиями не замечали грандиозный ляп в «Иронии судьбы»
Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» ежегодно появляется на телеэкранах России в преддверии зимних праздников. Однако даже после десятков просмотров картины многие зрители не замечали ляп, допущенный авторами фильма, пишет «Киноафиша».
Грандиозная и нелепая ошибка притаилась на самых первых минутах комедии. Как многие знают, лента начинается с небольшого мультфильма, рассказывающего о появлении первых панельных многоэтажек. После него на экране появляется надпись желтого цвета:
«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь».
Оказалось, что создатели фильма допустили ошибку в слове «исключительный», пропустив первую букву «Л». Кстати, к самой формулировке тоже возникли вопросы: зачем было ставить в один ряд слова «только» и «исключительно», когда достаточно было упомянуть любое из них.