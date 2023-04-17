5 лучших фильмов с Руни Марой

Впервые Руни Мара появилась на экране в фильме «Городские легенды 3: Кровавая Мэри» 2005 года. Дальше последовали эпизодические роли в таких сериалах, как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Женский клуб расследований убийств» и «Чистильщик». В 2008 году состоялся дебют актрисы в первой полнометражной картине «Парень мечты» о запретной любви, действие которого происходит на консервативном Юге. Однако первую известность Мара получила лишь благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов».

© Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

В честь дня рождения звезды (17 апреля ей исполняется 38 лет) «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием Руни, которые впечатлят даже прожженного циника.

Видео дня

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» (2018)

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остается в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

«Скрижали судьбы» (2016)

Розанна Макналти большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Женщина находилась в заточении так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился известный психиатр доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала у него особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания в виде обрывочных фраз. В них — тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви...

«Лев» (2016)

Пятилетний мальчик из Калькутты по имени Саро, случайно оказывается в проходящем поезде, уезжает в неизвестном направлении и в итоге теряется. Он попадает в детский дом, но волею случая он попадает в семью австралийцев, решившей его усыновить. Мальчик вырос, но мысль о воссоединении со своими биологическими родителями его не покидала, несмотря на то, что его приемная семья к нему относилась очень хорошо. Спустя более чем 20 лет Саро решается найти и вернуться к своей родной матери.

«Она» (2013)

Действие картины происходит в недалеком будущем. Одинокий писатель Теодор покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению мужчины, вскоре между ним и искусственным интеллектом возникает роман. Однако «новая подружка» сильно беспокоится по поводу того, что у нее нет физической оболочки и она не может быть по-настоящему близка с Теодором…

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)