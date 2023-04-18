Названа дата начала съемок сиквела «Мортал Комбат»

Согласно сообщению Twitter-аккаунта Geek Vibes Nation, в июне этого года в Австралии начнутся съемки продолжения фильма "Мортал Комбат". Работы над лентой будут продолжаться до сентября.

Фото: Кадр из фильма "Мортал Комбат" Кадр из фильма "Мортал Комбат"

Дата выхода картины в кинотеатрах пока не была озвучена. За режиссуру отвечает Саймон Маккуойд, который также стоял за оригинальной версией фильма 2021 года.

"Мортал Комбат" - это перезапуск серии фильмов, основанных на популярной серии видеоигр, которая была выпущена в 1995 году под названием "Смертельная битва".

Оригинальная дата выхода сиквела была намечена на 15 января 2021 года. Но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на 23 апреля того же года.