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17 минут назад

Названа дата начала съемок сиквела «Мортал Комбат»

Катерина Саломе

Согласно сообщению Twitter-аккаунта Geek Vibes Nation, в июне этого года в Австралии начнутся съемки продолжения фильма "Мортал Комбат". Работы над лентой будут продолжаться до сентября.

Названа дата начала съемок сиквела «Мортал Комбат»
Фото: Кадр из фильма "Мортал Комбат"Кадр из фильма "Мортал Комбат"

Дата выхода картины в кинотеатрах пока не была озвучена. За режиссуру отвечает Саймон Маккуойд, который также стоял за оригинальной версией фильма 2021 года.

Легендарные фильмы, которые не понравились критикам

"Мортал Комбат" - это перезапуск серии фильмов, основанных на популярной серии видеоигр, которая была выпущена в 1995 году под названием "Смертельная битва".

Оригинальная дата выхода сиквела была намечена на 15 января 2021 года. Но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на 23 апреля того же года.

Ранее мы писали о том, что стала известна дата выхода сериала о съемках фильма "Вызов".

Фильмы,Вызов,Смертельная битва,
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