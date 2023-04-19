5 лучших российских фильмов для ностальгии по 00-м

Сегодня люди с трепетом вспоминают эпоху 00-х, которая для многих стала самым счастливым периодом в жизни.

Фото: Кадр из фильма "День выборов" Кадр из фильма "День выборов"

Машину времени еще не изобрели, но все же окунуться в атмосферу тех времен можно при помощи кино.

"Рамблер" выбрал несколько ярких российских картин, которые поспособствуют ностальгии.

"Мой сводный брат Франкенштейн", 2004

Жизнь главного героя драмы переворачивается с ног на голову после того, как он узнает о существовании своего взрослого сына. Павел – инвалид чеченской войны, которому срочно нужна операция в Москве. На время лечения он селится в доме у отца, что отнюдь не радует второго.

"Питер FM", 2006

Романтическая комедия повествует историю двух героев, которые никогда не видели друг друга, но которых постоянно сталкивает судьба. Когда радиоведущая Маша теряет телефон, в ее жизни неожиданно появляется архитектор Максим.

"Мне не больно", 2006

В центре сюжета – молодой, но бедный дизайнер Миша и обеспеченная Натэлла Антоновна, которая нанимает Мишу для работы в своем доме. Очень скоро отношения героев выходят далеко за пределы рабочих, и хозяйке дома становится все тяжелее хранить свою тайну.

"День выборов", 2007

Глава одной из ведущих радиостанций страны получает важное задание – "раскрутить" на региональных выборах кандидата, чтобы тот стал новым губернаторам. Удастся ли работникам радио справиться с этой задачей?

"Неадекватные люди", 2010