5 лучших российских фильмов для ностальгии по 00-м

Сегодня люди с трепетом вспоминают эпоху 00-х, которая для многих стала самым счастливым периодом в жизни.
Машину времени еще не изобрели, но все же окунуться в атмосферу тех времен можно при помощи кино.
"Рамблер" выбрал несколько ярких российских картин, которые поспособствуют ностальгии.
Жизнь главного героя драмы переворачивается с ног на голову после того, как он узнает о существовании своего взрослого сына. Павел – инвалид чеченской войны, которому срочно нужна операция в Москве. На время лечения он селится в доме у отца, что отнюдь не радует второго.
Романтическая комедия повествует историю двух героев, которые никогда не видели друг друга, но которых постоянно сталкивает судьба. Когда радиоведущая Маша теряет телефон, в ее жизни неожиданно появляется архитектор Максим.
В центре сюжета – молодой, но бедный дизайнер Миша и обеспеченная Натэлла Антоновна, которая нанимает Мишу для работы в своем доме. Очень скоро отношения героев выходят далеко за пределы рабочих, и хозяйке дома становится все тяжелее хранить свою тайну.
Глава одной из ведущих радиостанций страны получает важное задание – "раскрутить" на региональных выборах кандидата, чтобы тот стал новым губернаторам. Удастся ли работникам радио справиться с этой задачей?
30-летний Виталий переезжает из провинциального города в Москву, чтобы начать новую жизнь. Но в столице герою приходится непросто, ведь его постоянно окружают странные люди, которые не способствуют гармонии и спокойствию.