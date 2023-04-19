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1 час назад

5 лучших российских фильмов для ностальгии по 00-м

Мира Маркина

Сегодня люди с трепетом вспоминают эпоху 00-х, которая для многих стала самым счастливым периодом в жизни.

5 лучших российских фильмов для ностальгии по 00-м
Фото: Кадр из фильма "День выборов"Кадр из фильма "День выборов"

Машину времени еще не изобрели, но все же окунуться в атмосферу тех времен можно при помощи кино.

"Рамблер" выбрал несколько ярких российских картин, которые поспособствуют ностальгии.

"Мой сводный брат Франкенштейн", 2004

Жизнь главного героя драмы переворачивается с ног на голову после того, как он узнает о существовании своего взрослого сына. Павел – инвалид чеченской войны, которому срочно нужна операция в Москве. На время лечения он селится в доме у отца, что отнюдь не радует второго.

"Питер FM", 2006

Кадр из фильма "Питер FM"

Романтическая комедия повествует историю двух героев, которые никогда не видели друг друга, но которых постоянно сталкивает судьба. Когда радиоведущая Маша теряет телефон, в ее жизни неожиданно появляется архитектор Максим.

"Мне не больно", 2006

Кадр из фильма "Мне не больно"

В центре сюжета – молодой, но бедный дизайнер Миша и обеспеченная Натэлла Антоновна, которая нанимает Мишу для работы в своем доме. Очень скоро отношения героев выходят далеко за пределы рабочих, и хозяйке дома становится все тяжелее хранить свою тайну.

"День выборов", 2007

Кадр из фильма "День выборов"

Глава одной из ведущих радиостанций страны получает важное задание – "раскрутить" на региональных выборах кандидата, чтобы тот стал новым губернаторам. Удастся ли работникам радио справиться с этой задачей?

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"Неадекватные люди", 2010

Кадр из фильма "Неадекватные люди"

30-летний Виталий переезжает из провинциального города в Москву, чтобы начать новую жизнь. Но в столице герою приходится непросто, ведь его постоянно окружают странные люди, которые не способствуют гармонии и спокойствию.

Фильмы,Мой сводный брат Франкенштейн,Мне не больно,День выборов,Питер FM,Неадекватные люди,
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