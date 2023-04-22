4 лучших фильма по романам Агаты Кристи
Агата Кристи – одна из самых известных британских писательниц XX века, на счету которой множество великолепных детективных историй.
По мере развития кинематографа режиссеры по всему миру не раз экранизировали ее романы.
Подробнее о лучших экранизациях – в материале "Рамблера".
"Десять негритят", 1987
Десять героев прибывают на таинственный остров под разными предлогами. Вскоре каждый из них слышит смертный приговор. На столе стоят черные фигурки негритят. Когда убивают первую жертву, одна из фигурок падает.
"Скрюченный домишко", 2017
Внучка олигарха София приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Девушка уверена – олигарха отравил кто-то из его близких.
"Убийство в Восточном экспрессе", 2017
Путешествие на роскошном поезде по Европе оборачивается сущим кошмаром для 13 пассажиров после того, как происходит убийство. К счастью для них, одним из их попутчиков является талантливый сыщик, который выведет преступника на чистую воду.
"Смерть на Ниле", 2020
Детектив Пуаро проводит отпуск в Египте и волею случая оказывается на впечатляющем круизном лайнере. Однако и здесь сыщик не остается без работы, когда на корабле происходит загадочное убийство.