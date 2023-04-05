Что посмотреть: 5 новых детективных сериалов

Соскучились по качественным детективным сериалам с запутанными делами и странными убийствами?

Фото: Кадр из сериала "Комплекс бога" Кадр из сериала "Комплекс бога"

«Рамблер» собрал топ новых проектов, которые заслуживают вашего внимания.

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«Комплекс бога» (2022)

В городе пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело другой исчезнувшей девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, обращается за помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.

Кадр из сериала "Комплекс бога"

«Закон Лидии Поэт» (2023)

Конец 1800-х, Италия, адвокату Лидии Поэт запретили заниматься юридической практикой, лишив ее лицензии только потому, что она женщина. Не желая опускать руки она устраивается в адвокатскую контору своего брата и готовит апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Одновременно с этим она расследует запутанное преступление, проникая в самые тайные уголки Турина.

Кадр из сериала "Закон Лидии Поэт"

«Рыцари Готэма» (2023)

Тернер Хейз, приемный сын Брюса Уэйна, ошарашен сразу двумя открытиями: во-первых, его отца убили, а еще тот был Бэтменом. Полиция во главе с прокурором Харви Дентом уверена, что преступление совершили сам Тернер и дети известных суперзлодеев вроде Джокера. Поэтому подросткам придется объединить усилия, чтобы найти настоящего убийцу.

Кадр из сериала "Рыцари Готэма"

«Фишер» (2023)

Детективный триллер, события которого разворачиваются в 1986-м, рассказывает о поисках одного из самых жестоких серийных убийц в истории Советского Союза и России. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. В главных ролях Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко и другие.

Кадр из сериала "Фишер"

«Экстраполяции» (2023)

Конец 2030-х. Человечество так и не прислушалось к ученым, которые пугали страшилками о климатических изменениях, и теперь живет в новом мире. Средняя температура заметно поднялась — горят леса, бушуют торнадо, ледники тают, многие виды насекомых и животных погибли, люди болеют из-за загрязненного воздуха и так далее. Зато Марс колонизирован, а рак излечен! Не изменился разве что аппетит тех миллиардеров, которые в каждой трагедии видят возможность неплохо заработать.