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Режиссер Федор Бондарчук и дочери певицы Глюкозы озвучили мультфильм "Яга и Книга заклинаний"

В полнометражном мультфильме "Яга и Книга заклинаний" Яга говорит голосом Юлии Хлыниной, а Леший — Федора Бондарчука. Синеглазку и Ягу в детстве озвучили дочки певицы Глюкозы Лидия и Вера Чистякова-Ионова. Об этом сообщили "НМГ Кинопрокат", Art Pictures Studio и студия Gluk’oza Animation.

Среди актеров озвучания также Диомид Виноградов, который создал образы сразу нескольких героев: Козела Бурки, Котофея, Водяного и Шишки. Беладонну, которая выступает в роли антагониста мультфильма, озвучила Елена Шульман.

"Ягу и Книгу заклинаний" создали при поддержке Фонда кино. Первый показ запланирован на 27 апреля в рамках внеконкурсной программы 45 Московского международного кинофестиваля.

Певица Глюкоза поделилась снимком из детства

Мультфильм рассказывает о рыжеволосой ведьме Яге. У нее много лет назад украли Книгу Заклинаний, и она потеряла способность колдовать. Яга встречает царевну Синеглазку и с ее помощью пробует вернуть похищенную книгу.

Ранее "Рамблер" писал о планах Федора Бондарчука снять фильм о певце Игоре Талькове.

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