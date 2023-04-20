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Не только Голлум: 5 гениальных перевоплощений Энди Серкиса

Актер и лауреат премии BAFTA за выдающийся вклад в британский кинематограф Энди Серкис отмечает день рождения — 20 апреля ему исполняется 59 лет. Известен он прежде всего по роли Голлума из «Властелина колец», где его движения и голос были использованы при создании компьютерного персонажа с помощью технологии «захват движения». Его работа послужила отправной точкой для горячих споров о том, где проходит граница между актерской игрой и компьютерной графикой. Несмотря на заявления некоторых критиков о том, что Серкис заслуживает Оскара за роль Голлума, Академия киноискусства решила, что он не подходит под критерии, так как актер при этом должен был лично присутствовать на экране.

Не только Голлум: 5 гениальных перевоплощений Энди Серкиса
© Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

«Рамблер» собрал и другие фильмы с участием звезды, в которых он умело перевоплотился не только в исторические личности, но и обезьян.

Видео дня

«Кинг-Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

Сложно поверить, но в картине Серкис сыграл гигантскую обезьяну: по движениям и мимики актера была обсчитана цифровая модель Кинг-Конга. К слову, в фильме Энди также мелькнул в роли одного из матросов по имени Лампи.

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

«Чернильное сердце» (2007)

Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой общей страсти они еще и обладают удивительным даром – оживлять героев со страниц прочтенных ими вслух книг. Но не все так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек.

Кадр из фильма "Чернильное сердце"

«Эйнштейн и Эддингтон» (2008)

Весной 1914 года Европа находится на пороге войны, и никто еще не слышал о немецком физике Альберте Эйнштейне. Тем временем британский астроном Артур Эддингтон осознает, что теории ученого могут открыть новые пути к пониманию времени и пространства. Несмотря на угрозу быть объявленными изменниками, двое мужчин начинают переписку. Затмение в Африке дает шанс доказать теории Эйнштейна, и Эддингтон отправляется в путешествие, которое навсегда изменит понимание Вселенной.

Кадр из фильма "Эйнштейн и Эддингтон"

«Восстание планеты обезьян» (2011)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

В картине Серкис исполнил роль обезьяны Цезаря по той же технологии (захват движения), что и в блокбастере «Кинг-Конг».

5 самых смешных комедий с Кейт Хадсон

«Лютер: Павшее солнце» (2023)

Лондонский старший инспектор Джон Лютер ищет бесследно пропавшего молодого уборщика. Однако начальство детектива узнает, какие методы он использует, добиваясь правосудия, и отправляет его в тюрьму. Тем временем состоятельный мужчина, похитивший парня и еще несколько человек, казнит пленников и жестоким образом дает об этом знать их родственникам. Лютер решает не отсиживаться в камере: он сбегает и, скрываясь от Скотланд-Ярда, возобновляет свое расследование, мечтая расквитаться с жестоким преступником.

Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"
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