Не только Голлум: 5 гениальных перевоплощений Энди Серкиса

Актер и лауреат премии BAFTA за выдающийся вклад в британский кинематограф Энди Серкис отмечает день рождения — 20 апреля ему исполняется 59 лет. Известен он прежде всего по роли Голлума из «Властелина колец», где его движения и голос были использованы при создании компьютерного персонажа с помощью технологии «захват движения». Его работа послужила отправной точкой для горячих споров о том, где проходит граница между актерской игрой и компьютерной графикой. Несмотря на заявления некоторых критиков о том, что Серкис заслуживает Оскара за роль Голлума, Академия киноискусства решила, что он не подходит под критерии, так как актер при этом должен был лично присутствовать на экране.

© Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

«Рамблер» собрал и другие фильмы с участием звезды, в которых он умело перевоплотился не только в исторические личности, но и обезьян.

Видео дня

«Кинг-Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

Сложно поверить, но в картине Серкис сыграл гигантскую обезьяну: по движениям и мимики актера была обсчитана цифровая модель Кинг-Конга. К слову, в фильме Энди также мелькнул в роли одного из матросов по имени Лампи.

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

«Чернильное сердце» (2007)

Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой общей страсти они еще и обладают удивительным даром – оживлять героев со страниц прочтенных ими вслух книг. Но не все так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек.

«Эйнштейн и Эддингтон» (2008)

Весной 1914 года Европа находится на пороге войны, и никто еще не слышал о немецком физике Альберте Эйнштейне. Тем временем британский астроном Артур Эддингтон осознает, что теории ученого могут открыть новые пути к пониманию времени и пространства. Несмотря на угрозу быть объявленными изменниками, двое мужчин начинают переписку. Затмение в Африке дает шанс доказать теории Эйнштейна, и Эддингтон отправляется в путешествие, которое навсегда изменит понимание Вселенной.

Кадр из фильма "Эйнштейн и Эддингтон"

«Восстание планеты обезьян» (2011)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

В картине Серкис исполнил роль обезьяны Цезаря по той же технологии (захват движения), что и в блокбастере «Кинг-Конг».

«Лютер: Павшее солнце» (2023)

Лондонский старший инспектор Джон Лютер ищет бесследно пропавшего молодого уборщика. Однако начальство детектива узнает, какие методы он использует, добиваясь правосудия, и отправляет его в тюрьму. Тем временем состоятельный мужчина, похитивший парня и еще несколько человек, казнит пленников и жестоким образом дает об этом знать их родственникам. Лютер решает не отсиживаться в камере: он сбегает и, скрываясь от Скотланд-Ярда, возобновляет свое расследование, мечтая расквитаться с жестоким преступником.