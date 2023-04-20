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5 фильмов, которые не любит Квентин Тарантино, но обожают зрители

Культовый режиссер Квентин Тарантино известен мировому зрителю по таким фильмам как, «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и другим. Он считается одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в независимом кинематографе: к нему прислушиваются не только начинающие специалисты, но и профессионалы своего дела.

5 фильмов, которые не любит Тарантино, но обожают зрители
© globallookpress.com

Однако не всегда мнение Тарантино совпадает с общественным: какие картины не любит Квентин, но обожают зрители, читайте в материале «Рамблера».

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«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)

Сюжет приквела к сериалу «Твин Пикс» вращается вокруг последней недели жизни Лоры Палмер, популярной ученицы старшей школы в вымышленном городе Твин Пикс, и расследования убийства Терезы Бэнкс. Эти два связанных между собой убийства были центральными тайнами культового телесериала Дэвида Линча.

Картину Тарантино разнес в пух и прах: «После нее у меня нет желания смотреть еще один фильм Дэвида Линча, пока он не сделает что-то совершенно иное. Хотя я любил его».

«День сурка» (1993)

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата - 2 февраля, из которой он никак не может выбраться...

«Мне никогда не нравилась идея, что герой Билла Мюррея нуждается в искуплении. Саркастичный Билл Мюррей — лучший Билл Мюррей», — категорично высказался Тарантино в одном из интервью.

Кадр из фильма "День сурка"

«Крик» (1996)

По городу прокатилась волна жестоких убийств, жертвами становятся беззащитные люди. Новой жертвой телефонного маньяка из городка Вудсборо может стать еще одна девушка — Сидни Прескотт. Год назад ее мать была изнасилована и убита, а теперь маньяк угрожает ей самой. В первой ночной схватке с убийцей девушка смогла спастись. Но удастся ли ей спастись в следующий раз?

«Мне не понравилась режиссура Уэса Крэйвена — он будто бы прикован железной цепью, которая удерживала его на земле», — заявил как-то Тарантино.

Кадр из сериала "Крик"

«1917» (2019)

6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.

Режиссера Сэма Мендеса Тарантино поругал за слишком большое количество склеек, которые стоило снимать непрерывно.

Кадр из фильма "1917"

Тарантино уходит из кино: фильмы, которые сделали его легендой

«Довод» (2020)

После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени — технологию будущего, позволяющую времени идти вспять. В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и другие.

О «Доводе» Тарантино высказался коротко и жестко: «Разочарование, лишенное чувства юмора».

Кадр из фильма "Довод"
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