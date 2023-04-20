5 фильмов, которые не любит Тарантино, но обожают зрители

5 фильмов, которые не любит Квентин Тарантино, но обожают зрители
Культовый режиссер Квентин Тарантино известен мировому зрителю по таким фильмам как, «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и другим. Он считается одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в независимом кинематографе: к нему прислушиваются не только начинающие специалисты, но и профессионалы своего дела.
Однако не всегда мнение Тарантино совпадает с общественным: какие картины не любит Квентин, но обожают зрители, читайте в материале «Рамблера».
«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)
Сюжет приквела к сериалу «Твин Пикс» вращается вокруг последней недели жизни Лоры Палмер, популярной ученицы старшей школы в вымышленном городе Твин Пикс, и расследования убийства Терезы Бэнкс. Эти два связанных между собой убийства были центральными тайнами культового телесериала Дэвида Линча.
Картину Тарантино разнес в пух и прах: «После нее у меня нет желания смотреть еще один фильм Дэвида Линча, пока он не сделает что-то совершенно иное. Хотя я любил его».
«День сурка» (1993)
Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.
Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата - 2 февраля, из которой он никак не может выбраться...
«Мне никогда не нравилась идея, что герой Билла Мюррея нуждается в искуплении. Саркастичный Билл Мюррей — лучший Билл Мюррей», — категорично высказался Тарантино в одном из интервью.
«Крик» (1996)
По городу прокатилась волна жестоких убийств, жертвами становятся беззащитные люди. Новой жертвой телефонного маньяка из городка Вудсборо может стать еще одна девушка — Сидни Прескотт. Год назад ее мать была изнасилована и убита, а теперь маньяк угрожает ей самой. В первой ночной схватке с убийцей девушка смогла спастись. Но удастся ли ей спастись в следующий раз?
«Мне не понравилась режиссура Уэса Крэйвена — он будто бы прикован железной цепью, которая удерживала его на земле», — заявил как-то Тарантино.
«1917» (2019)
6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.
Режиссера Сэма Мендеса Тарантино поругал за слишком большое количество склеек, которые стоило снимать непрерывно.
«Довод» (2020)
После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени — технологию будущего, позволяющую времени идти вспять. В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и другие.
О «Доводе» Тарантино высказался коротко и жестко: «Разочарование, лишенное чувства юмора».