5 лучших фильмов с Джеймсом Макэвоем

Шотландский актер Джеймс Макэвой отмечает день рождения — 21 апреля ему исполняется 44 года. Его дебютом на телевидении стала роль подростка в фильме «Соседняя комната» (1995»), с того момента карьера звезды неизменно шла только в гору.

© Кадр из фильма "Сплит"

В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием Макэвоя, которые смотрятся на одном дыхании.

Видео дня

«…А в душе я танцую» (2004)

Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов, куда попал с церебральным параличом. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори О’Ши, которого приковала к инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл, он практически не может передвигаться, но это не мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла.

«Джейн Остин» (2006)

Джейн Остин верит в любовь, а ее родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчету: в Англии 1795 года у молодой женщины не было иного выбора. Однако, когда двадцатилетняя Джейн познакомилась с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разожгли ее любопытство, и весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть ухаживания племянника леди Гришем, пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоям?

Кадр из фильма "Джейн Остин"

«Искупление» (2007)

Экранизация роман Иэна Макьюэна с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. События драмы разворачиваются на фоне Второй мировой войны в 1935-м и рассказывают о 13-летней писательнице, которая бесповоротно меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет возлюбленного старшей сестры в преступлении, которого он не совершал.

«Люди Икс: Первый класс» (2011)

Фантастический боевик рассказывает о том, как в середине ХХ века самым необычным мутантам довелось встретиться и объединить усилия — во имя спасения себе подобных от человеческой агрессии, а также о том, как профессора Чарльз Ксавьер и Магнето стали злейшими врагами. А ведь когда-то они были верными друзьями, помогающими юным мутантам жить со сверхспособностями?

«Сплит» (2016)