Трагическая гибель актера Пола Уокера стала неожиданностью для его коллег, друзей и близких, а также поклонников. Актер скончался во время съемок «Форсажа 7», и режиссерам надо было не просто лаконично вывести персонажа из сюжета фильма, но и отдать дань памяти актеру.

Не все поклонники фильма знают о том, что Уокера не просто нарисовали заново с помощью компьютерной графики. Вместо него на площадке работали дублеры: братья актера Калеб и Коуди.

С помощью современных возможностей монтажа режиссерам и монтажером удалось создать цифровую версию Пола Уокера. Так они смогли попрощаться с одним из главных героев франшизы и отдать дань уважения актеру. О том, как это делали, рассказал в своем TikTok @martylex.

О том, какие технологии использовались при создании цифровой копии Пола Уокера в «Форсаже 7», смотрите в видео.