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Актер Рассел Кроу вспомнил, что считал сценарий "Гладиатора" "мусором"

Актер Рассел Кроу, который сыграл главную роль в фильме Ридли Скотта "Гладиатор", считал его сценарий "мусором". Об этом он рассказал Vanity Fair.

Рассел Кроу вспомнил, что считал сценарий "Гладиатора" "мусором"
© РИА Новости

По словам актера, до "Гладиатора" он снялся в 19 фильмах и в своих актерских данных не сомневался. Кроу сомневался во всем, что его окружает. Концепция проекта ему нравилась, но сценарий и энергия на съемочной площадке оставили плохое впечатление.

Рассел Кроу отметил, что на момент работы над картиной в ней было много неточностей: римские гладиаторы, колесницы. Артист размышлял о том, чтобы отказаться от съемок, но режиссеру удалось его успокоить. Ридли Скотт пообещал не снимать ничего, во что актер искренне не верит.

5 лучших фильмов с Расселом Кроу

"Гладиатор" вышел в 2000 году и получил 12 номинаций на премию Оскар. Картина выиграла пять статуэток, в том числе за лучший фильм, и собрала $460 миллионов рублей. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу, а антагониста — Хоакин Феникс.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Крис Хемсворт готов отказаться от съемок из-за страха болезни Альцгеймера.

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