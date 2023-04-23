5 фильмов, после которых немедленно захочется влюбиться

Для тех, кому не хватает бабочек в животе и страстей в личной жизни, собрали фильмы совершенно разных жанров — от легких комедий до душераздирающих драм, — но в каждом из них незабываемая история настоящей любви.

© Кадр из фильма "Дневник памяти"

Какие картину вошли в подборку, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Дневник памяти» (2004)

Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После окончания боевых действий все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда девушка прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви...

«Гордость и предубеждение» (2005)

Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

«Секс по дружбе» (2011)

Джейми не везет в личной жизни, и она устала переживать по этому поводу, поэтому решает какое-то время обойтись без отношений. Но встреча с Диланом, молодым и успешным блогером, которому она помогает устроиться на работу, вносит коррективы в планы девушки. Джейми и Дилан быстро становятся друзьями, а после чего – друзьями с привилегиями. Поскольку никто из них не хочет серьезных отношений, они устанавливают правило: никаких обязательств. Но смогут ли они придерживаться его?

«С любовью, Рози» (2014)

Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнает, что у нее будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности…

«Как женить холостяка» (2018)