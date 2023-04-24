Фильм "Пятый элемент" стал одним из культовых в конце 90-х. Тогда Люк Бессон взбудоражил воображение людей своими фантазиями на тему будущего и космических войн.

Сейчас технологии, использованные при съемке фильма, уже ушли далеко в прошлое. Тогда это была серьезная инновация. За монтаж звуковых эффектов картина даже была номинирована на "Оскар".

Подготовка к фильму была длительной и очень тщательной. Режиссер с главной актрисой Милой Йовович даже изобрели собственный язык, который назвали "божественным". Перед съемками они практиковали его друг с другом, а к концу уже спокойно разговаривали на нем между собой. Во время работы над фильмом было много интересных деталей, о которых в своем блоге рассказала @thriller.queen в своем TikTok.

Смотрите видео и узнаете много интересного о том, как на самом деле снимали культовый "Пятый элемент".