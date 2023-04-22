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Почему актер Крис Такер бросил кино: видео

Комедийный актер Крис Такер прославился благодаря своим проектам в конец 90-х и начале 2000-х. Зрители знают его по "Пятому элементу", трилогии "Час пик" и картине "Мой парень — псих".

Первое время он активно снимался в кино и часто мелькал на большом экране. Ему часто давали роли второго плана, но они были настолько яркими и запоминающимися, что после первого дебюта у него уже появились многочисленные поклонники.

В начале 2000-х годов он активно снимался, а после 2007 появился всего лишь в двух картинах. Несколько лет он не появлялся на телевидении, а потом показал себя в новом амплуа.

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Смотрите видео и узнаете, как Крис Такер стал популярным и почему он решил бросить головокружительную карьеру актера.

Ранее сообщалось, что фильм "Холоп" попал в число 5 лучших комедий XXI века.

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