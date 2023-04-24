Какие сцены заняли в «Сумерках» 26 минут экранного времени

Кадр дня: сцены, занимающие в фильмах «Сумерки» 26 минут
У франшизы «Сумерки» много поклонников. Вампирская сага в свое время очаровала зрителей всего мира. За историей развития отношений вампира Эдварда Каллена и обычной девушки Беллы Свон следили с большим интересом.
Правда, некоторые зрители, упрекали создателей киносаги в затягивании сюжета и обилии весьма статичных сцен.
Спорить с ними нет смысла: у каждого своя точка зрения и вполне нормально, что кто-то в восторге от «Сумерек» и готов пересматривать фильмы снова и снова, а кто-то не сумел осилить и первую часть.
Возможно, создатели фильма и впрямь немного перегнули палку с количеством статичных кадров.
Как оказалось, эпизоды, в которых герои молча смотрят друг на друга или загадочно устремляют свои взоры вдаль, занимают в общей сложности 26 минут экранного времени.