Какие сцены заняли в «Сумерках» 26 минут экранного времени

У франшизы «Сумерки» много поклонников. Вампирская сага в свое время очаровала зрителей всего мира. За историей развития отношений вампира Эдварда Каллена и обычной девушки Беллы Свон следили с большим интересом.

© Кадр из фильма «Сумерки»

Правда, некоторые зрители, упрекали создателей киносаги в затягивании сюжета и обилии весьма статичных сцен.

Спорить с ними нет смысла: у каждого своя точка зрения и вполне нормально, что кто-то в восторге от «Сумерек» и готов пересматривать фильмы снова и снова, а кто-то не сумел осилить и первую часть.

Кадр из фильма "Сумерки"

Возможно, создатели фильма и впрямь немного перегнули палку с количеством статичных кадров.