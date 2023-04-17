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3 часа назад

Кадр дня: эпизод, из-за которого Эмилия Кларк чуть не ушла из «Игры престолов»

Мария Кимакович

17 апреля 2011 года на HBO состоялась премьера первого эпизода сериала «Игра престолов», который стал едва ли не самым обсуждаемым и популярным проектом в мире в последующие девять лет. Зрители увлеченно следили за развитием событий, а каждый из актеров, казалось, навсегда будет ассоциироваться лишь с персонажем из сериала.

Из-за какой сцены Эмилия Кларк чуть не ушла из «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»Кадр из сериала «Игра престолов»

Надо отметить, что многие актеры выросли на съемочной площадке в самом прямом смысле слова: дети, исполнявшие роли, взрослели на глазах многомиллионной аудитории. И все они на удивление отлично справились со своими задачами. Хотя порой им, как и взрослым актерам, приходилось участвовать в неприятных и очень сложных сценах.

Однако, если юных исполнителей главных ролей создатели сериала пытались все же беречь, старшему поколению поблажки делали нечасто.

Так, например, исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк по сценарию должна была в кадре лакомиться конским сердцем. Разумеется, никто не потребовал от актрисы съесть реальный подобный «деликатес», но от съемок этого эпизода у не остались отнюдь не радужные воспоминания.

Кадр из сериала "Игра престолов"

Сердце лошади, которое ела в кадре героиня Эмилии Кларк, было изготовлено из застывшего варенья. Актриса признавалась, что на вид оно было крайне неприятным и реалистичным, а на вкус напоминало сырые макароны.

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Съесть это необычное блюдо Кларк пришлось 28 раз, поскольку режиссеру все время не хватало достоверности. Эмилия позже рассказала, что в какой-то момент была готова покинуть проект, лишь бы не снимать этот эпизод снова и снова.

Сериалы,Игра престолов,Эмилия Кларк,
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