Главная кинопремьера 2023 года: что пишут о российском фильме «Вызов»

В День космонавтики состоялась премьера одной из самых ожидаемых картин 2023 года — российского художественного фильма Клима Шипенко «Вызов». Как встретили ленту критики и зрители, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Вызов"

Неудачное столкновение с обломками спутника в открытом космосе привело к серьезной травме Олега Богданова: шансы эвакуировать с МКС пострадавшего без летального исхода ничтожны, а потому ЦУП решает пойти на эксперимент — отправить на орбиту хирурга, способного провести операцию в условиях невесомости. Отборы, тренировки, подготовка не только кандидатов, но и механизма медицинского вмешательства: Жене Беляевой предстоит отправиться на МКС и повысить шансы космонавта вернуться на Землю живым. Дома ее ждет дочь с непростым характером и проблемами в школе, а комом в горле вот уже несколько лет стоит трагическая смерть мужа в автомобильной аварии.

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Кадр из сериала "Вызов"

По словам Константина Эрнста, мотивация создателей фильма — подтвердить лидерство России в космической сфере и вернуть престиж профессии космонавта в глазах молодого поколения. По мнению критиков, старания съемочной группы не прошли даром: многие отметили отличную операторскую работу, постановку сцен в космосе и вообще визуальную сторону «Вызовы». Актерская игра и сценарий получили различные оценки, но работу Пересильд критики оценили положительно. Зрители также встретили фильм на «ура». Картина получила оценку 7.6/10 на основе более 17000 отзывов, а на IMDb проект заработал 6.6/10.

Вот, что пишут пользователи: «Я провалился в фильм с головой. Дух захватывало от одной мысли о том, что проект снимался в космосе. Это звучит невероятно, и картинка «Вызова» такая же — невероятная. Всем советую посмотреть, оно того стоит».

Еще один зритель написал: «Ходили на вызов с женой и дочкой-подростком. Обе по ходу фильма завалили меня вопросами о полетах в космос, а также о подготовке актеров к съемкам. Ответов я не знал, пришлось гуглить по ходу картины, но удовольствие все равно от просмотра получил. Однозначно пересмотрю «Вызов», но уже в полной тишине».